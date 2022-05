Lover Norge skal være blant de første til å få naboer inn i Nato

I går bestemte Finland seg for å søke om Nato-medlemskap. I dag gjør trolig Sverige det samme. Det vil gjøre verden mindre farlig, tror statsminister Jonas Gahr Støre.

– Ja, jeg mener det er et bidrag til sikkerhet i Norden. Sverige og Finland vil være mer orientert mot Østersjøen, slik vi er det mot Atlanterhavet. Det tror jeg samlet sett vil være bra for norsk sikkerhet.

Samtidig understreker Støre at russerne kan vente seg et gjenkjennelig Norden som ikke er vendt mot noen. Han er også opptatt av at Norden vil få en sterkere stemme innad i Nato.

– Danmark og Norge vil være blant de første til å ratifisere en slik avtale, godkjenne det i parlamentene våre, og følge opp det som er en nordisk tradisjon, nemlig å forplikte oss til å støtte våre naboland om deres sikkerhet skulle bli utsatt.

Også Høyre mener de nordiske landene nå må bidra til en så rask og smidig prosess som mulig.

– Fordi det sender et viktig signal til Sverige og Finland om at vi står sammen, og til Russland om at Norden står sammen, og at ingen av oss lar oss hverken presse eller skremme av russisk retorikk, sier tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Kartet viser Natos medlemsland. Sverige og Finland er i rødt.

Venter søknader denne uken

Det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna sa søndag ja til å søke om medlemskap i Nato. Mandag klokken 10.30 er det debatt i den svenske Riksdagen, og en formell beslutning fra svenskene ventes etter dette.

SØKER: Sverige og Magdalena Andersson har snudd i spørsmålet om svensk Nato-medlemskap. En svensk medlemssøknad kan være klar allerede mandag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Både Sverige og Finland har sagt at de har forberedt søknadene mens diskusjonene om medlemskap har pågått, og at de dermed kan søke kjapt.

De to landene skal være enige om å sende sine søknader samtidig. Det skjer trolig tirsdag eller onsdag, ifølge svenske medier.

Trolig kan Finland og Sverige tidligst slutte seg til Nato mot slutten av året, når alle 30 medlemsland har ratifisert søknadene.

Sikkerhetsgarantier

Russland har truet med både militære og politiske reaksjoner dersom Finland og Sverige søker seg inn i forsvarsalliansen.

Sverige skal ha fått sikkerhetsforsikringer fra blant andre USA, Storbritannia, Frankrike, Danmark og Norge.

Også finnene venter reaksjoner fra Russland. President Niinistö sier derimot at Vladimir Putin forholdt seg rolig til kunngjøringen under en samtale lørdag.

Ifølge VG jobber de nordiske Nato-landene Norge, Danmark og Island om en felles erklæring som skal bidra til Sveriges og Finlands sikkerhet de neste månedene.

Erklæringen skal inneholde politisk, og trolig også militær støtte til de to landene i den såkalte «grå perioden», fra Nato-søknaden sendes inn, til landene blir medlemmer i alliansen.

Uten utenlandske baser

Den svenske regjeringen har sagt den vil legge inn en forutsetning om at Sverige ikke skal ha atomvåpen eller utenlandske baser på sitt territorium, dersom de søker Nato-medlemskap.

Et slikt vedtak om å ikke tillate utenlandske baser har Norge hatt i 73 år.

Nylig åpnet Frp for å skrote erklæringen. Men enn så lenge får de ikke med seg de to største partiene på Stortinget.

– At Sverige trekker lærdom fra Norge, er et klart budskap til Russland om at Norden truer ingen, sier statsminister Støre til NRK.

Han mener norsk basepolitikk vil tjene Norden godt i møte med Russland.

– Russland sier at Nato nå kommer på Russlands grense. Det er helt feil. Finland er på Russlands grense. Det er Finland som er der med sitt forsvar, og som kommer til å ta beslutninger om hvordan forsvaret deres er organisert.

Også Høyres Ine Eriksen Søreide sier dagens basepolitikken kommer til å fortsette.

– Samtidig er det viktig å understreke at for et land som Norge så er alliert øving i fredstid en helt avgjørende forutsetning for hele vårt forsvarskonsept.