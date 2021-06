Lover millioner til pensjonistene - spørsmålet er hvordan

Umiddelbart etter at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 20. mai la fram resultatet i årets trygdeoppgjør, slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at pensjonistene burde få mer. Samme løfte kom fra SV, Sp og fra Fremskrittspartiet.

Alt lå dermed til rette for betydelige påplussinger for pensjonistene i år. Men nå er spørsmålet om rivningene mellom Frp og Arbeiderpartiet på Stortinget kan føre til at pensjonistene likevel må ta til takke med det regjeringen i utgangspunktet tilbød dem.

Ap og Frp klandrer hverandre for usikkerheten som er oppstått.

Vil ikke gi penger nå

Konflikten nådde overflaten etter et møte i arbeids- og sosialkomiteen i dag. Der ble det avgitt innstilling til trygdeoppgjøret, som regulerer pensjonistenes inntekter for 2021.

I utgangspunktet innebar statens tilbud en inntektsvekst på 3,58 prosent til pensjonistene i år. Kravet fra Pensjonistforbundet var på 3,83 prosent – noe som tilsvarer et påslag på rundt 650 millioner kroner samlet.

Både Ap og Frp er øyensynlig enige om at pensjonistene skal få denne potten. Spørsmålet er hvordan.

I øyeblikket virker det hele nokså fastlåst:

Arbeiderpartiet vil ikke støtte et anmodningsforslag fra Fremskrittspartiet om å gi pensjonistene et trygdeoppgjør på 3,83 prosent. Årsaken er at partiet mener forslaget ikke har inndekning og derfor ikke er verdt papiret det er skrevet på.

Fremskrittspartiet vil ikke stemme for et forslag fra Arbeiderpartiet som i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vil sette av 650 millioner kroner til nøyaktig samme formål – nemlig å øke rammen for trygdeoppgjøret til 3,83 prosent.

Senterpartiet vil på sin side stemme for Frps forslag om å øke rammen i trygdeoppgjøret. Samtidig vil de som Ap bevilge penger før sommeren – i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke er med på forslaget fra Frp. Og at Frp ikke har greid å få dette inn i RNB, får være deres problem, sier Sps Per Olaf Lundteigen til NRK.

Han understreker at pengene må bevilges nå og ikke som Frp ber om, i forbindelse med nysalderingen i desember.

– Nei, det er et triks fra Frp som ikke er realt, sier han.

Ikke realt, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen om Frps måte å sikre inndekning på. Foto: Johanna Hauge / NRK

Lover penger

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale sier det i prinsippet ikke er noe i veien for å bevilge penger i revidert nasjonalbudsjett, men mener det viktigste er å sørge for et flertall for økt ramme når trygdeoppgjøret behandles i stortingssalen.

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale mener Arbeiderpartiet setter pensjonistenes inntektsutvikling i fare, men møtes selv med kraftig skyts tilbake. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Trygdeoppgjøret avgis torsdag i neste uke, mens revidert nasjonalbudsjett avgis fredag. Det hjelper altså ikke om Arbeiderpartiet på fredagen vil bevilge penger til et forslag som de selv stemte imot dagen før, sier Dale.

– Men kan ikke dere stemme for forslaget til Arbeiderpartiet på fredag da, og sikre at det faktisk følger penger med vedtaket?

– Dersom de økonomiske rammene på 3,83 prosent blir fastsatt i trygdeoppgjøret på torsdag, så vil Frp naturligvis sikre at dette også blir innarbeidet i budsjettene. Vi legger opp til å fremme et konkret forslag at dette skal inn i nysalderingen, sier Dale.

Nysalderingen foregår mot slutten av høstsesjonen – altså etter stortingsvalget. Arbeiderpartiet mener framgangsmåten er helt uhørt.

– Null verdt

– Det går ikke an å holde på sånn, sier en opprørt nestleder Rigmor Aasrud (Ap) i Stortingets arbeids- og sosialkomité til NRK.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud mener Fremskrittspartiet gjør opp regning uten vert i årets pensjonistoppgjør. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Fremskrittspartiet fremmer et forslag uten å legge inn en eneste krone. Forslaget deres er null verdt. Vi kan gjerne presisere det vi skriver helt tydelig i innstilling på torsdag gjennom et forslag, men mener forslaget hører hjemme i saken, der det bevilges penger, fortsetter hun.

På spørsmål om pensjonistene nå risikerer at et løfte som er gitt dem fra begge partier, ikke gjennomføres, svarer Dale som følger:

– Ja, med mindre Arbeiderpartiet sikrer flertall for en ramme på 3,83 prosent.

Frp-representanten viser til at det er enighet med regjeringspartiene om at Frp står fritt til å sikre alternative flertall med andre partier om trygdeoppgjøret, trass i at det alt er inngått en avtale om revidert nasjonalbudsjett.

Peker på Frp

– Hvis Frp følger vanlig praksis og sørger for å bevilge penger til det de foreslår, så vil pensjonistene få pengene sine, sier Aasrud.

Hun går ikke med på at den eneste måten å sikre pensjonistene mer i inntekt på, er å stemme for Frps løse forslag under behandlingen av trygdeoppgjøret.

Aasrud framholder at Arbeiderpartiet selv har et forslag til RNB om hva disse 650 millioner kronene skal gå til.

– Stortinget må sikre at det er penger til å gjennomføre egne vedtak, ikke operere med overslagsbevilgninger til over valget.

Til det forhold at Aps ønskede regjeringspartner Sp stemmer for Frps forslag har hun følgende å si:

– Vi holder fast ved at det er greit å ha penger til de forslagene vi skal støtte. Og så sier jeg at vi kan fremme et løst forslag om det, slik at all tvil om hva vi mener kan legges til side.

Forventer en løsning

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, mener partiene må følge opp forventningene de har skapt. Nå håper han de bruker tiden fram til avstemningen om trygdeoppgjøret i neste uke til å finne en praktisk løsning.

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet mener partiene fortsatt har tid til å finne en praktisk løsning. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvis ikke, er partiene selvfølgelig like klar over som oss at når vi da kommer til valgkampen, vil dette møte dem for full maskin. Det er ikke mange pensjonister som vil være med på å unnskylde at alle sammen satt på sin høye hest og red inn i solnedgangen – med tap for pensjonistene, sier han.

Han er ikke bekymret, iallfall ikke foreløpig.

– De har god nok tid til å finne løsninger. Og det forventer jeg at de gjør, sier Davidsen.