Lover mer strøm, men få bestiller – skylder på skatten

– Det er ganske mange kvadrat flater, så finishen tar noen uker.

Sveiser Arne Thomas Johansen polerer et nytt løpehjul i fabrikkhallen til norske Rainpower på Sørumsand. Det er selve hjertet i vannkraftturbinen. Glatte flater gir mindre effekttap og dermed mer strøm.

Mange av kraftverkene i Norge er nærmere 60 år gamle.

– Vannet tærer på hjulene. Det er mye som burde vært gjort i Norge, sier Johansen.

Løpehjulet han polerer nå skal til et vannkraftverk i Sør-Amerika. Han og rundt 50 kolleger jobber i fabrikkhallen på Sørumsand. Rainpower totalt har rundt 300 ansatte.

15 prosent

– Hvis vi bytter ut det meste av innmaten på en turbin, så får vi ut 10 til 15 prosent mer strøm av et eksisterende anlegg, sier prosjektdirektør i Rainpower John Skagestad.

Likevel velger norske kraftverk ofte en billigere løsning.

– Her har vi et hjul som vi skal flikke litt på for å øke levetiden og lite grann forbedring på virkningsgraden, sier Skagestad.

– Det er litt rart for det er et stort potensial der ute for vannkraft.

Vann- og vindkraft i Norge Ekspandér faktaboks Strømproduksjon i et normalår i Norge: 147 terawatt timer elektrisk energi. Vannkraft utgjør 93 prosent av dette. Norge har flere enn 1600 vannkraftverk. Normalårsproduksjonen for vannkraft er 135,7 terawatt og 8,2 for vindkraft. I tillegg kommer 3,5 terrawatt termisk kraft. Per 1. april 2020 var det over 800 operative vindturbiner i Norge, fordelt på 42 vindkraftverk. (Kilde: NVE) Watt-timer (Wh) er enheten for energi.

1 kilowatt-timer (kWh) tilsvarer 1000 Wh

1 megawatt-timer (MWh) tilsvarer 1000 kWh

1 gigawatt-timer (GWh) tilsvarer 1000 MWh

1 terawatt-timer (TWh) tilsvarer 1000 GWh

En elektrisk ovn på 1000 W som står på i en time bruker da 1 kWh energi. (Kilde: Energinorge)

Vamma kraftverk i Østfold. Hafslund E-CO har de siste årene utvidet anlegget med et helt nytt kraftverk. Mange ønsker mer vannkraft, men skattetrykket på vannkraftnæringen gjør at det er vanskelig å få slike utbygginger lønnsomme. Foto: TOMAS BERGER / NRK

Skattekutt

Mens vindkraft betaler 22 prosent skatt av overskuddet betaler vannkraft 59 prosent skatt.

– Tilbakemeldingene vi får i dag er at det er i enkelte tilfeller at det er beskatningen som gjør at det heller lønner seg å investere i andre energiformer, sier prosjektdirektør Skagestad.

Fra politisk hold har derfor Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet foreslått å kutte i vannkraftskatten:

Forslaget går ut på at vannkraftselskapene skal betale 22 prosent skatt av den første delen av overskuddet, slik at det skal bli lettere for kraftselskapene å få lønnsomhet i å investere noen millioner i nye vannkraftturbiner og andre utbedringer.

– For dette er riktig, det er viktig og dette er en lavthengende frukt for å få til mer ren kraft fra allerede eksisterende vannkraftverk, sier energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Espen Barth Eide.

Espen Barth Eide (Ap) vil endre skattereglene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Venter på budsjettet

Senterpartiet presser også på for skatteendringer:

– Regjeringen må se at det er et flertall i Stortinget for endringer for å utløse mer miljøvennlig vannkraft, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik.

Sammen med Fremskrittspartiet har de dermed flertall for å endre vannkraftskatten.

Også professor i vannkraft ved NTNU, Leif Lia, er kritisk til dagens ordning, og mener skattesystemet hindrer at samfunnsøkonomisk gode prosjekter blir gjennomført. Som NRK har omtalt tidligere har han derfor foreslått å innføre en fritaksperiode i starten av prosjektene som gjør at skattetrykket ved oppstarten er vesentlig lavere enn i dag.

Men regjeringen er avventende.

– Regjeringen vurderer som vanlig alle spørsmål om skatter og avgifter i budsjettet til høsten, skriver statssekretær i Finansdepartementet Maria Strandskog Göthner (H).

Tynn ordrebok

Hos Rainpower på Sørumsand håper de på endringer.

– Vi har behov for mer jobb. Neste år har vi ikke fullt opp i verkstedet. Vi trenger påfyll med ordre, sier prosjektdirektør John Skagestad.