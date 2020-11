Lover full åpenhet om koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vår hovedoppgave som myndigheter er å være mest mulig åpne med nytten av en vaksine, eventuelle bivirkninger og usikkerhet, sier Høie.

FORSTÅELSE: Helseminister Bent Høie (H) har forståelse for at mange avventer vaksine før de bestemmer seg. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

På den måten håper han hver enkelt skal kunne gjøre best mulig valg.

– Både på vegne av seg selv, men og selvfølgelig med det ansvaret en bidrar med å ta for andre ved å vaksinere seg, sier han.

Bivirkninger

Flere vaksiner blir nå testet, og eventuelle vanlige bivirkninger blir oppdaget underveis.

– Men vi må være åpne med at når vi vaksinerer veldig mange mennesker, så vil man jo også kunne oppdage mer sjeldne bivirkninger. Derfor har vi i Norge en veldig god overvåkning av bivirkninger etter at en vaksine tas i bruk, ikke bare i forkant, sier han.

Vaksineskepsis

Det blir altså opp til hver og en av oss om vi vil ta vaksinen når den blir tilgjengelig. – Jeg tror ikke man i Norge vil vurdere påbud om vaksine. Jeg tror man kommer langt med godt informasjonsarbeid, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

FOLKE MÅ VURDERE SELV: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Det er veldig forståelig at mange er skeptiske til vaksiner. Men det er viktig å vurdere informasjon som kommer, og selv ta stilling til om risikoen om å ta vaksine er større eller mindre enn det å bli syk, sier Nakstad.



Samtidig peker han på at vaksiner ikke blir godkjent dersom de ikke er trygge, har god effekt og lite bivirkninger.

– For hvis ikke det er sånn at bivirkningsrisikoen er mindre enn gevinsten ved å vaksinere seg, så vil jo heller ingen land ta dette i bruk, legger han til.

Flokkimmunitet

Vaksinene som testes nå kan ha ulik effekt. En type kan beskytte utsatte grupper mot å bli alvorlig syke. En annen også kan redusere smitte, og bidra til flokkimmunitet.

– Dersom vi får en slik vaksine er det et mål at iallfall to tredeler av den voksne befolkningen vaksinerer seg, sier helseministeren, som tidligere har varslet at det blir gratis å vaksinere seg.

Fortsatt usikkert

Norge vil få sine vaksiner fra EU, og der sies det at vaksineringen kan være i gang i april neste år. Men foreløpig er ingen vaksiner godkjent, og det er for tidlig å si noe om når det igjen kan lettes på koronatiltakene, ifølge Høie. Det kommer an på når vi får vaksinen, hva slags type vaksine vi får og i hvilket tempo.

– Så her er det fortsatt mange spørsmål vi må få svar på, sier helseministeren.