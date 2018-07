Lover at det blir skyfritt under formørkelsen

Statsmeteorolog Siri Wiberg studerer målingene hun har tilgjengelig, og sikker på prognosen er korrekt.

– Dette blir veldig bra. Det kommer ingen skyer som kommer til å ødelegge for dette, det blir ypperlige forhold sier hun bestemt.

Det hun mener kan være et usikkert punkt, er havdis langs kysten i sør.

– Jeg tror ikke det vil bli et problem i den tiden formørkelsen pågår, men det kan skje. Det som gjør det mindre sannsynlig, er at det vil være veldig varmt utover kvelden.

Tider og annet Ekspandér faktaboks Tider for når månen kommer opp, og de forskjellige delene av formørkelsen. Halden 21.41

Oslo 21.49

Kristiansand 21.49

Trysil 21.53,

Lillehammer kl. 21.59

Bergen kl. 22.14

Trondheim 22.19

Ålesund 22.28

Kirkenes 22.43

Bodø kl. 22.51

Alta 23.17

Tromsø kl. 23.24 Tider for formørkelsens ulike faser (norsk tid): Start halvskyggefase: 19.14.47

Start delvis formørkelse: 20.24.27

Start totalitet: 21.30.15

Maksimal formørkelse: 22.21.44

Slutt totalitet: 23.13.11

Slutt delvis fase: 00.19.00 (28.07)

Slutt halvskyggefase: 01.28.38 (28.07) Dette betyr at folk i Tromsø og Alta ikke har mulighet til å se den totale, det vil si den mørkeste, delen av formørkelsen.

Ett av bildene hun ser på, er for Norge klokken 23 i kveld. Der er det noe spredde slørskyer høyt oppe, men ikke noe mer.

– De slørskyene vil ikke ha noen påvirkning på hva du kan se, sier Wiberg.

DETTE GÅR BRA: Statsmeteorolog Siri Wiberg lover at det blir utmerkede forhold i kveld. Foto: Hallvard Sandberg / Nrk

Veldig lavt

Tore Engen fra Oslo Amatørastronomers forening advarer om hva som kan gå galt under kveldens hendelse.

– Du må ikke undervurdere hvor lavt månen kommer til å stå, sier Engen.

Når månen dukker opp av horisonten, vil den være helt formørket. Den dypeste delen av formørkelsen vil altså være i gang når månen kommer til oss.

Under formørkelsen vil den bare stige noen grader over horisonten.

– Inne i Oslo-gryta vil du neppe se noe. Kanskje litt mot slutten da den totale delen er over, sier Engen.

Han sier folk må sørge for å ha så fri horisont som mulig.

– Det beste stedet i Oslo-området er sannsynligvis restauranten på Frognerseteren, men det er flere punkter i Holmenkollen som kan fungere.

Han mener også at vestsiden av Oslofjorden og Bygdøy kan være gode steder.

INGEN VET: Slik kan månen se ut når den kommer over horisonten. Det er ikke mulig å vite på forhånd hvilken rødfarge den vil ha. Det avhenger av hvor støv og forurensing det er i atmosfæren rundt om på jorden. Foto: OZAN KOSE / AFP

Beste stedet i landet

De mest gunstige punktet i landet, vil sannsynligvis være på toppen av Nexans-tårnet i Halden.

Halden vil få formørkelsen først i landet. Der begynner den klokken 21:41 i kveld.

Folkene som vil samle seg ved Kristiansand kanonmuseum på Møvig i Kristiansand, vil sannsynligvis få de beste forholdene.

– Her har vi fri horisont ut mot havet, forteller Øyvind Tobiassen fra Astronomiforeningen i Agder.

Han vil kunne se månen når den stiger opp klokken 21:49, og lover et flott skue for folk som har lyst til å komme for å se.

Han planlegger å sende formørkelsen direkte på sin facebook-side.

Formørkelsen vil også bli vist her på nrk.no.

Dette nettstedet, Time and Date, har gode interaktive kart for hvor mye av formørkelsen som vil være synlig i forskjellige deler av landet og verden.