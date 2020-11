Lover å ikke henrette dødsdømt nordmann: – Men alt kan skje i Somaliland

– Jeg har akkurat snakket med utenriksministeren i Somaliland. Han forteller at det er ingenting som tyder på at den norske statsborgeren vil bli henrettet i løpet av de nærmeste dagene. Dommen er ikke rettskraftig sa han, og understreket at nordmannen har ankemuligheter, sier mannens forsvarer Farid Bouras.

Advokaten har fått lovnader fra Yasin Haji Mohamoudom om at saken skal tas opp med presidenten i den selverklærte republikken.

– Myndighetene i Somaliland har ikke tenkt til å foreta seg noe på det nåværende tidspunkt. Han er trygg i vår varetekt, forsikret utenriksministeren, forteller advokat Bouras.

– Men alt kan skje i Somaliland. Så lenge jeg ikke har en skriftlig presidentordre, må jeg jobbe videre.

Torsdag kveld har TV 2 gjort et intervju med mannen som sier at han kan bli skutt når som helst. Kanalen har snakket med familiefaren mens han sitter cella i Hargeisa med 16 andre.

– Her blir man skutt hvis man får dødsstraff. Det er ti politimenn som skyter samtidig. Det kan skje når som helst. Jeg trenger hjelp fra Norge, bønnfaller mannen.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

Vil ha utenriksministeren på banen

Det har vært hektisk telefonvirksomhet til Somaliland for å få oppdateringer fra myndighetene og advokaten i Hargeisa de siste dagene.

Nyheten ble først kjent i Norge onsdag da Dagbladet meldte om en 54 år gammel norsk statsborger som er dømt til døden i Somaliland.

VIL AT SØREIDE SKAL MELDE SEG PÅ: Advokat Farid Bouras mener Norge som stat må inn i bildet for å redde livet til den norske statsborgeren. Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

Familiefaren sitter i fengsel dømt for overlagt drap. Påtalemyndigheten i Somaliland mener den norske statsborgeren med overlegg har drept en yngre mann. Den norske statsborgeren hevder han ble angrepet på gaten uten forvarsel og forsvarte seg selv.

Advokaten sier ambassaden i Nairobi har vært flinke og ytt god konsulær bistand til nordmannen og familien, men det haster med ytterligere hjelp fra norske myndigheter, forteller advokaten.

– Nå foreligger det en dom og dommen lyder på dødsstraff. Da må vi opp i diplomatiet. Det holder ikke lenger med konsulær bistand. Nå må Norge som stat inn i bildet for at en norsk borger ikke skal risikere å bli skutt i Somaliland.

– Hva ønsker du at norske myndigheter skal gjøre?

– Det er nå utenriksministeren må komme ut og vise muskler, sier Bouras.

HARGEISA: Dette er høysikkerhetsfengselet i Hargeisa. Vakter følger med på en gruppe innsatte. Foto: Katharine Houreld / Ap

Utenriksdepartementet: – Vi har stor forståelse for at dette er vanskelig

Også i Utenriksdepartementet (UD) har saken vært på agendaen i dag. De har samarbeidet med ambassaden i Nairobi, som blir nærmeste norske utenriksstasjon.

NRK har vært i kontakt med departementet som sier at de har tatt opp saken med lokale myndigheter.

– Vi vil kalle inn en representant for Somaliland i Norge til et møte i Utenriksdepartementet så snart som mulig, sier pressetalsperson Ragnhild Simenstad i UD.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk statsborger er dømt til døden i Hargeisa og vi følger saken gjennom flere spor, både her i Oslo og gjennom ambassaden. Ambassaden vår i Nairobi yter konsulær bistand i tråd med faste rammer. Ambassaden har hatt løpende kontakt med familien og vedkommendes norske og lokale advokater. Ambassaden har også tatt opp saken med lokale myndigheter, legger Simenstad til.

– Vi har stor forståelse for at dette er vanskelig, for både den fengslede nordmannen og familien hans. I saker der norske borgere blir idømt dødsstraff vil norske myndigheter engasjere seg for å anmode om at straffen ikke fullbyrdes. Dette er i tråd med norske myndigheters globale engasjement mot dødsstraff, avslutter pressetalspersonen.

Av UDs reiseråd fremgår følgende om Somaliland:

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Somaliland. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.

I reiseinformasjonen om Somalia står det at landet mangler et effektivt, nasjonalt rettsvesen. Situasjonen i Somaliland nevnes ikke.