Lovar krisehjelp til oljebransjen

– Målet er å oppretthalde aktivitet i olje og gassnæringa. Det gjer vi for å sikre aktivitet i heile landet, sa statsminister Erna Solberg då ho opna pressekonferansen.

Grepet er skattetiltak som blir lagt fram i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Skyve på skatterekninga

– I praksis vil dette innebere at skatterekninga kjem seinare, seier finansminister Jan Tore Sanner. – Det betrar likviditeten i selskapa. Det gir selskapa høve til å gjennomføre fleire investeringar, seier finansminister Jan Tore Sanner.

SKATTEENDRINGAR: Men berre midlertidig, understrekar finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Pedersen

Regjeringa meiner skattegrepet dei kjem med kan frigjere 100 milliardar kroner til investeringar i bransjen.

Det har dei siste vekene vokse fram eit sterkt politisk press for å gjere noko for olje- og leverandørindustrien. Hovudgrepet frå regjeringa er i tråd med det oljebransjen har ønska.

– Forslaget vårt går i same retning som bransjen ønskjer, men det er nokre forskjellar, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen. Han peika på at regjeringa ikkje gir så stor friinntekt som bransjen har bede om og at regjaringa foreslår ei noko strengare tidsavgresning.

Frigjere pengar til investeringar

Næringa sjølv har argumentert for utsett skatterekning gjennom at selskapa kan få avskrive utgifter til investeringar. Oljeselskapa kan gjere dette også til vanleg, men normalt gjer dei det over fleire år. Forslaget har vore å få skattefrådrag for heile investeringar i 2020.

Det betyr stor skattelette i år, men noko større skatterekning i åra som kjem. Dette hovudgrepet går regjeringa med på.

Målet frå næringa si side har vore at ei slik skatteutsetjing skal utløyse nye investeringar, og dermed kome både oljeselskapa og leverandørindustrien til gode. Equinor-sjefen Eldar Sætre er ein av dei som har uttrykt ønske om dette. NHO og LO har stilt seg bak forslaget, og også fagforeiningane har pressa på i eit brev til Stortinget, skreiv Dagens Næringsliv i starten av månaden.

Politisk har særleg Frp og Sp stilt seg bak forslaget. I Politisk kvarter førre veke opna også Arbeidarpartiet for å støtte forslaget, men finansminister Jan Tore Sanners eige departement har åtvara om at ordninga kan oppmuntre til ulønsame investeringar.

Tøffe tider

Oljeprisen har falle som ein stein i det siste, og dette utordrar både norsk oljeindustri og bedrifter som levere til denne industrien. Ved juletider låg prisen på over 65 dollar fatet. På det verste denne veka var den under 20 dollar.

PRODUKSJONSKUTT: Olje- og energiminister Tina Bru (H) har kunngjort produksjonskutt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den viktigaste årsaka som ligg bak oljeprisfallet er at koronakrisa fører til langt mindre etterspurnad etter olje. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) reknar med eit 23 prosent fall i etterspurnaden i andre kvartal i år.

Svara frå dei oljeproduserande landa i OPEC har vore at dei vil redusere produksjonen kraftig frå mai. I går kveld vart det kunngjort av olje- og energidepartementet at også Noreg kuttar i oljeproduksjonen frå juni.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) seier dette om skatteforslaget i ei pressemelding:

– Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står no midt oppe i ei krise ulik noko vi har opplevd tidlegare. Utbyggingar og større vedlikehald er grunnlaget for mykje av aktiviteten i leverandørindustrien. Tiltaka vi no legg fram er ei vitamininnsprøyting som vil bidra til at fleire utbyggingar på norsk sokkel blir gjennomført som planlagt.

Grøn pakke, kritiske miljøparti

Samtidig med skatteendringane varslar regjeringa ein grøn omstillingspakke. Detaljene i dette forslaget vil kome først i slutten av mai.

Men MDG meiner skattegrepet frå regjeringa ikkje er særleg grønt.

– Dette er svakt politisk leiarskap av regjeringa. Alle er einige om at vi må redde arbeidsplassane og bedriftene som leverer til oljeselskapa. Men eg meiner vi må gjere det ved å gje dei nye oppdrag som er grøne, ikkje ved å subsidiere nye prosjekt i olje og gass med 100 milliardar kroner i ei tid der vi står overfor alvorlege klimaendringar.

SV er eit anna av partia som har teke til orde for at krisa i oljenæringa må brukast til grøn omstilling. Det kjem heller ikkje noko jubelbrus derifrå.

KRITISK: SVs Kari Elisabeth Kaski ser ingen garanti for verken arbeidsplassar eller grøn omstilling. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Dette er først og fremst ei redningspakke for aksjonærane, oljedirektørane og eigarane. Vi har ingen garantiar for at dette vil redde ein einaste arbeidsplass i norsk leverandørindustri, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Desse pengane burde heller gått til å sikre norske arbeidsplassar i dag og for framtida. Det gjer vi blant anna gjennom å framskunde elektrifisering av norsk sokkel, satse på hydrogeninfrastruktur, CO2-lagring og nye skipskontrakter, meiner Kaski.