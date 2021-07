– Det er grusomt at vi aldri skal høre latteren hans igjen, sier Melek Senturk.

En søskenflokk på tre sitter i en sofa i en leilighet øst i Oslo. De ser på bilder og snakker om faren sin.

Han døde i en bussulykke i 2013.

MINNES PAPPA: Melek Senturk, Muhammet Sutcu og Medine Arslan har samlet lapper, dikt og slipset faren brukte på jobb i en liten kiste. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Ulykken skjedde like over midnatt 15. desember. Den 56 år gamle bussjåføren Mustafa Sutcu kjørte en av sine faste ruter fra Oslo til Lillestrøm. En av passasjerene hadde vært på julebord, andre hadde vært på konsert.

Rutebussen hadde akkurat passert busstoppet Rommi på riksveg 4 i Oslo.

Så gikk det fryktelig galt.

Veltet over rekkverket

Bussen havnet for langt ut på høyre side av veien og traff enden på et betongrekkverk. Det var så lavt at bussen ble løftet opp på rekkverket og veltet utfor en høy og bratt skråning, landet på taket og rullet videre. Til slutt stoppet bussen ved en lyktestolpe på fortauet nedenfor en gang- og sykkelvei.

Det var 17 personer ombord. Mustafa Sutcu ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men døde samme natt. Den 60 år gamle Ketil Hjalmar Nygård, omkom på stedet. En kvinnelig passasjer ble alvorlig skadet.

Bjørn Rogne kom fra ulykken med lettere skader.

– Jeg merket at bussen plutselig hadde helt feil retning. Jeg tenkte «hva skjer»? Ting gikk veldig fort, sier Rogne, som husker at han snurra rundt i lufta.

OVERLEVDE: Bjørn Rogne og kona var på vei hjem fra en konsert i Oslo, og satt på med ulykkesbussen. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

– Jeg landa på gulvet og til slutt fikk jeg reist meg opp. Jeg ropte til de andre passasjerene at de måtte komme seg ut, sier Rogne.

Det luktet diesel, og han fryktet at bussen skulle begynne å brenne.

– Bussen var veldig skadd foran og seter var vridd rundt. Vi klatret ut vinduer. Brannvesenet var på plass etter kort tid, sier Rogne til NRK.

Foto: Simon Solheim/NRK

FALT UT: Begge de omkomne falt ut av bussen under ulykken. Verken sjåføren eller passasjerene hadde brukt bilbelte, ifølge Havarikommisjonen. Foto: Havarikommisjonen

Dødsulykken ble gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG), som lager rapporter fra alle dødsulykker på norske veier.

I UAG-rapporten, fra 2013, står det at «feil ved rekkverk i følge dagens krav» hadde stor betydning for skadeomfanget i ulykken.

Det kom fram at Statens vegvesen allerede var kjent med feilen - de hadde registrert den flere år før ulykken.

KJØRTE OVER AUTOVERNET: Betongrekkverket hadde tydelige skrapemerker etter at bussen kjørte utfor veien. Dette bildet er tatt en uke etter ulykken. Foto: Havarikommisjonen /

Anbefalte strakstiltak

Feilen ble registrert som et såkalt «avvik» da Statens vegvesen hadde en trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) i 2004. Dette er en systematisk gjennomgang av en vegstrekning for å finne eventuelle feil og mangler som kan være trafikkfarlige.

I rapporten står det:

«Betongrekkverket langs vegskulder er ikke nedført i tråd med rekkverksnormalen».

Rekkverksnormalen er en rekke nasjonale krav til rekkverk som brukes på veiene.

Under punktet «tiltak» i rapporten ble det foreslått å erstatte 12 meter med betongelementer med en annen type rekkverksende.

HASTET: Slik ser rapporten etter trafikksikkerhetsrevisjonen i 2004 ut. Selv om det ble anbefalt å utbedre rekkverket straks, skjedde ingenting. Foto: Faksimile/Statens vegvesen/NRK

Tiltaket var markert rødt med prioritering «straks».

Men i etterkant ble ingen ting gjort.

Rekkverket ble stående uendret i ni år - frem til det endte fatalt i desember 2013.

– Å fikse veiene redder liv

Barna til bussjåfør Mustafa Sutcu sier de ikke visste om avviket på rekkverket før NRK kontaktet dem.

– Da jeg leste gjennom rapporten var det som et sjokk for meg. Det er veldig merkelig at ingen har snakket om dette med oss, sier Melek Senturk.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Broren Muhammet sier det er tungt å tenke på at Statens vegvesen visste om avviket i flere år uten at noe skjedde.

– For å være ærlig er jeg forbanna. Jeg er sint. At det tok så lang tid, sier han.

Muhammet tviler på at ulykken hadde blitt så alvorlig om tiltak hadde blitt satt i gang i 2004.

Han og søstrene lever fortsatt med mange ubesvarte spørsmål. Ulykkesgranskerne fant aldri ut hvorfor bussen krasjet med betongrekkverket.

– Når jeg trenger det, kommer jeg hit. Muhammet har parkert bilen rett nedenfor stedet der bussen kjørte utfor veien den desembernatta. Mustafa er begravet i hjemlandet, så det er hit Muhammet drar når han trenger å føle nærhet til faren i hverdagen.



Busspassasjerer har forklart til politiet at alt virket normalt frem til ulykken inntraff. Oduksjonsrapporten viste ingen tegn til sykdom hos sjåføren, og blodprøver viste at han ikke var ruspåvirket.

Det var påbudt å bruke sikkerhetsbelte i bussen. Likevel hadde verken bussjåføren eller noen av passasjerene på seg bilbelte, ifølge Statens havarikommisjon for transport.

Også de gransket ulykken og konkluderte med at manglende bruk av bilbelte hadde avgjørende betydning for at det ble en dødsulykke.

Barna forstår ikke hvorfor faren ikke brukte bilbelte.

– Alle burde ha bilbelte på. Det redder liv. Men å fikse veiene redder liv det også, sier Muhammet Sutcu.

BRATT SKRÅNING: Muhammet Sutcu ser opp mot kanten som autovernet skulle beskytte mot. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Kritikk fra Havarikommisjonen

Statens havarikommisjon kritiserte Statens vegvesen i ulykkesrapporten de leverte i 2014, og viste til at konkrete utbedringer ikke hadde blitt gjennomført.

«(...) Det ble foreslått å flytte busskuret og endre gangveien, samt endre rekkverksutformingen slik at dette kunne fungere som en barriere mot utforkjøring. Det ble ikke foretatt noen endringer fra Statens vegvesens side før denne ulykken», skriver de.

De mente ulykken viste hvor viktig det er følge opp foreslåtte tiltak:

«(…) SHT er likevel kritisk til at dette ikke ble utført tidligere etter at forholdet var identifisert og registrert. Denne ulykken kan derfor være en påminning om betydningen av tidlig oppfølging av tiltak som følger av inspeksjoner av veinettet».

Også i Statens vegvesens egen UAG-rapport ble behovet for bedre oppfølging av inspeksjoner undestreket. Under punktet «organisatoriske feil/forhold» står det:

«Bedre og mer systematisk oppfølgning av TS-inspeksjoner er nødvendig».

Vet ikke hvorfor tiltakene ikke ble prioritert

– Det burde vært gjort noen korrigerende tiltak i 2004, enten med korreksjon på rekkverket eller andre kompenserende tiltak, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– Hvordan forklarer du at et avvik som hadde straksprioritering ikke ble tatt tak i før etter at to personer omkom i bussulykken, og at det da hadde gått ni år?



– Det kan jeg ikke forklare. Jeg har ikke klart å finne ut hva slags vurderinger som ble gjort i 2004 som medførte at avviket ikke ble korrigert, sier Laksforsmo.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Til kritikken fra Havarikommisjonen sier direktøren:

– Generelt kan jeg si at Statens vegvesen ikke har vært god nok til å dokumentere tiltak og aktivitet i etterkant av inspeksjoner. Dette er noe den nye organiseringen av Statens vegvesen legger til rette for at vi skal gjøre bedre framover, sier Laksforsmo.

Statens vegvesen har nylig gjennomgått en omfattende omorganisering. Men ifølge Vegtilsynet er det fortsatt vesentlige svakheter i Statens vegvesens rutiner for å registrere og følge opp avvik.

Vegtilsynet, som er underlangt Samferdselsdepartementet, har blant annet ansvar for å kontrollere Statens vegvesens arbeid på riksveiene.

Fersk rapport: «Vesentlige svakheter»

Nylig advarte Vegtilsynet om at Statens vegvesen ikke har kontroll på at farlige avvik utbedres raskt nok til å holde veiene trygge.

I fjor undersøkte de hvordan Statens vegvesen håndterer avvik på og langs veg.

«(...) det er vesentlige svakheter i måten Statens vegvesen samler inn informasjon om, og følger opp, avvik knyttet til riksveginfrastrukturen», var konklusjonen i rapporten fra desember 2020.

«Etter Vegtilsynets vurdering fører disse svakhetene til at Statens vegvesen mangler tilstrekkelig kontroll med tilstanden til riksveginfrastrukturen og om trafikkfarlige avvik utbedres raskt nok til at trafikantenes sikkerhet blir ivaretatt», heter det videre.

– Når avvik ikke blir fulgt opp er det en helt klar risiko knyttet til det, sier direktør i Vegtilsynet Magnus Steigedal til NRK.

Vegtilsynet sier de nå har tett dialog med Statens vegvesen for å følge opp funnene i tilsynssaken.

Laksforsmo i Statens vegvesen sier de jobber med Vegtilsynets funn.

– Det handler om objektinspeksjoner på norske veier. Den strukturen har vi jobbet mye med, og fått mye bedre kontroll og oversikt over. Og kan da jobbe med tiltakstiden som var et av de vesentlige funnene i den rapporten.

Nytt autovern etter ulykken

– Det måtte skje dødsfall for at de skulle gjøre noe med det, sier Medine Arslan som mistet faren sin i bussulykken.

NRK har vært i kontakt med enken til Ketil Nygård, passasjeren som omkom i ulykken. Hun sier hun ikke visste at det var funnet et avvik på rekkverket ni år før ulykken.

– Det hjelper ikke å få vite det nå, men det er synd at det ikke ble gjort noe før, sier hun.

Hun bodde ikke langt fra ulykkesstedet, og natten ulykken skjedde ventet hun på at mannen skulle komme hjem fra julebord senest klokken halv ett.

– Jeg satt lenge oppe og ventet på at han skulle komme hjem, og fra verandaen så jeg veldig masse blålys en drøy kilometer unna, forteller hun.

Hun visste det ikke da, men hun så redningsaktiviteten etter bussulykka som kostet ektemannen livet.

Etter ulykken ble bussholdeplassen bygget om, og sommeren 2014 var en ny bussholdeplass ferdig.

Bildet til venstre viser hvordan autovernet ved Rommi Bussholdeplass så ut da ulykken inntraff. Bildet til høyre viser hvordan bussholdeplassen ser ut i dag. Statens vegvesen/Gunhild Hjermundrud(NRK)

Frykter flere liv går tapt

Barna til bussjåfør Mustafa Sutcu mener Statens vegvesens rutiner for å følge opp avvik bør være bedre.

– Vi kan ikke miste så mange liv før man lærer av feilene. Man må gjøre jobben ordentlig, sier Medine Arslan.

De håper ingen andre skal oppleve det samme som dem.

– Vi har ikke bare mistet en far. Vi har mistet mye av oss selv, sier Muhammet Sutcu.