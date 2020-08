Løsnet skudd mot leilighet på Bjølsen i Oslo

– Klokka 1.20 i natt fikk vi melding fra en person i Gjøvikgata om at det var skutt flere skudd gjennom ruta hans fra bakgården. Fornærmede bor i første etasje, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

Vitner skal ha sett to personer løpe vekk, og politiet leter natt til fredag etter gjerningspersonene.

– Vi har ingen mistenkte per nå. Vi har vitneopplysninger både fra den fornærmede og andre beboere om to personer som har løpt fra stedet, sier Pedersen.

Pedersen opplyser at våpenet som er brukt trolig er en pistol.

Politiet har mange patruljer på stedet, og gjør åstedsundersøkelser for å sikre spor. De avhører også vitner.

Like etter klokka 3 har politiet trappet ned den aktive letingen og gått over i en etterforskningsfase. De opplyser til NTB at ingen er pågrepet ennå.