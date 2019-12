Løslatt i hasj-sak i Dubai

Den norsk-pakistanske mannen i 30-årene ble pågrepet i Dubai i De forente arabiske emirater i slutten av oktober etter en anmodning fra norsk politi.

Han er siktet av Kripos for grove narkotikaovertredelser i en større hasjsak.

Nå bekrefter hans forsvarer John Christian Elden at mannen i 30-årene er løslatt.

– Oslo tingrett oppnevnte meg som offentlig forsvarer for ham da han ble pågrepet i Dubai etter anmodning fra Kripos. Jeg noterer at myndighetene i Dubai nå har løslatt ham da Norge ikke har påvist overfor dem at han med skjellig grunnlag kan mistenkes for noe lovbrudd, noe han også bestrider selv, sier Elden til VG.

Mannen, som Kripos knytter til et internasjonalt narkotikanettverk, er siktet for innførsel av over 560 kilo narkotika til Norge.

– Vi har ikke fått informasjon om at han skal være løslatt via offisielle kanaler og vil ta kontakt med myndighetene i Dubai for å få mer informasjon. Siktelsen er opprettholdt fra vår side, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos Jonas Fabritius Christoffersen til NRK.

Mannen uttalte via sin advokat til NRK at han stilte seg uforstående til siktelsen i november.

Han har tette bånd til Norge, og har vært bosatt på Østlandet i årevis. De siste årene har han bodd i Dubai, et internasjonalt finanssentrum på den arabiske halvøya.

Det lokale politiet pågrep mannen etter anmodning fra Kripos.

Mannen ble mistenkt under etterforskningen av mottakene og leveransene av narkotika i «Operasjon Hubris».