LOs sjeføkonom: Bommet på anslag for prisvekst

TBUs anslag for prisveksten i 2022 var på 3,3 prosent, men skulle egentlig vært på 3,5 prosent, ifølge Bjørnstad, som selv sitter i utvalget.

– Da vi la anslaget for prisvekst i TBU på 3,3 prosent, utgjorde en videreføring av halv elavgift 0,2 prosentpoeng av det. Hvis vi hadde lagt til grunn avviklingen, hadde prisanslaget fra TBU endt på 3,5 prosent, sier han.

HØYERE: Anslaget for prisvekst skulle vært høyere, ifølge sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

For det var bare i de tre første månedene i år at elavgiften ble kuttet med 47 prosent. Resten av året er også avgiften redusert, men da bare med 9 prosent.

– Løpet er kjørt

TBUs anslag for prisvekst er et viktig tall. Det er sentralt når arbeidstakerne utarbeider sine krav foran et lønnsoppgjør, med mål om økt kjøpekraft. Men at tallet ifølge Bjørnstad burde vært høyere, får ikke følger for årets oppgjør. Lønnsoppgjøret i privat sektor er allerede i havn.

– Det gjenstår nå offentlig sektor hvor vi regner med at frontfagets rammer holdes. Så løpet er jo kjørt for at dette tas inn i årets lønnsoppgjør, sier han.

LO er kritisk til at regjeringen avviklet halveringen av i elavgiften, i en tid hvor mange strever med økte priser og utsikt til dyrere boliglån.

– Vi ønsker videreføring av strømstøtten velkommen, men vi skulle gjerne sett at man også videreførte halv elavgift, sier Bjørnstad.

Økt strømstøtte

Elavgiften skal ned i vintermånedene også neste år, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

VIDEREFØRER STRØMSTØTTE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han viser dessuten til videreføringen av strømstøtte til husholdninger.

– Da vi så at strømprisene begynte å gå opp igjen, så kastet vi oss rundt og videreførte sikringsordningen og økte den, sier han.

– Når det blir høyere strømforbruk på slutten av året går vi fra støtte på 80 til 90 prosent for å skape mer trygghet for folk.

Det er fra oktober til desember at en del av strømprisen over et visst nivå blir dekket med 90 prosent, for et forbruk på opp til 5000 kilowattimer per måned.