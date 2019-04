Lønnsoppgjørsfrist i dag for nær 700.000 nordmenn

Om det ikke blir enighet, må partene møte til mekling hos Riksmekleren. En eventuell streik starter først om en snau måned, fredag 24. mai.

I dag jobber det 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene. Dette er inkludert omkring 50.000 i Oslo kommune som er et eget forhandlingsområde.

I tillegg er omkring 165.000 ansatte i staten i full gang med sine lønnsforhandlinger. Motparten i statlig sektor er arbeidsgiverforeningen Spekter.

Egil Andre Aas, leder i LO Stat på vei inn til Riksmekleren for et år siden. Nå er det mellomoppgjøret 2019 det dreiser seg om. Fristen for å bli enige med motparten går ut ved midnatt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

De nåværende forhandlingene gjelder ikke dem som jobber i statlige helseforetak. Her er det allerede brudd.

Trøbbel med pensjon

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn. I år blir oppgjøret imidlertid mer omfattende fordi det er uenigheter om den nye tjenestepensjonsordningen.

Partene LO og NHO ble i privat sektor enige den 1. april om en lønnsvekst på 3,2 prosent for arbeidstakere i år.

– Vi har sett at mange av våre medlemmer faktisk har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Dette kan ikke fortsette. Staten har ansvaret for at vi har kommet i denne situasjonen. Ved årets mellomoppgjør må rettferdig fordeling av lønna være hovedambisjonen, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Leder Merete Norheim Morken i forhandlingsseksjonen i Delta som er tilsluttet hovedorganisasjonen YS mener at det er viktig med pensjonsopptjening for hennes medlemmer.

NRK forhandler videre

Det forhandles nå for omtrent 40 prosent av arbeiderne i helse- og sosialsektoren, 33 prosent i skolesektoren og 10 prosent innenfor barnehagesektoren. NRK forhandler også om årets lønnsoppgjør.

I årets NRK-oppgjør hadde partene frist til kl. 15 med å bli enige. Forhandlingene pågår fortsatt.

I fjor ble de ikke enige da fristen utløp og det ble streik. NRKs journalister streiket da i åtte dager. Streiken som var over den 23. mai i fjor, rammet dekningen av både 17. mai og det britiske prinsebryllupet.

Jarle Roheim Håkonsen med megafon under fjorårets streik blant NRKs journalister. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Brudd i helseforetakene

I kommunesektoren er utfordringen i forhandlingene hvordan den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon skal tilpasses inn i tariffavtalen. I kommunesektoren er det arbeidsgiverorganisasjonen Kommunenes Sentralforbund. Kommuneoppgjøret er stort og komplisert. De siste dagene har det blitt forhandlet om hvordan pensjonen skal bli en del av tariffavtalen. Fristen er ved midnatt.

Pensjon var også grunnen til at det allerede er brudd i forhandlingene i helseforetakene.

Her står striden om man skal få beregnet pensjon, selv om man jobber i en stilling som er mindre enn 20 prosent.

Streik kan starte 24. mai

Blir det ikke enighet under forhandlingen, må partene møte til mekling.

Meklingsfristen er satt til 23. mai ved midnatt, og en eventuell streik i offentlig sektor eller deler av offentlig sektor, vil starte fredag 24. mai.

Her fra streiken blant sykepleiere i Bergen i 2018. Streikevakter på Torgallmenningen. Foto: Mette Anthun / NRK

De statsansatte har sittet i forhandlinger siden 23. april. De kommunalt ansatte har forhandlet siden 11. april, og Oslo kommune, som er et eget tariffområde, begynte forhandlinger 25. april. Felles for alle er at forhandlingsfristen går ut ved midnatt natt til 1. mai.

Hvordan et eventuelt streikeuttak vil se ut, er foreløpig ikke kjent.

Fakta om oppgjøret i staten Ekspandér faktaboks * De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne forhandler på vegne av sine medlemmer i staten. Arbeidsgiversiden er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. * Det jobber omkring 166.000 i staten. * De fire sammenslutningen har noe forskjellige posisjoner. LO har likelønn samt utjevning av forskjeller mellom høyt- og lavtlønte øverst på sin kravliste, mens Akademikerne krever et solid lønnsløft for dem med høy utdanning. * Den store utfordringen i år er ventet å bli pensjonsspørsmålet. For de statsansatte er det satt et tak på 66.000 kroner for hva som teller med som pensjonsgivende inntekt av de faste og variable lønnstilleggene. Dette taket eksisterer ikke for ansatte i kommunene. * Forhandlingsfrist er midnatt natt til 1. mai. Blir det ikke enighet må partene møte til mekling, og fristen er natt til 24. mai. En streik kan starte samme morgen om det blir brudd.

