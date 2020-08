– Jeg kan altså formelt bekrefte at det er brudd. Lister over bedrifter og plassfratredelse er oversendt til Riksmekler, sier kommunikasjonssjef André Nerheim til NRK.

Riksmekler Mats Ruland bekrefter overfor NRK søndag ettermiddag at han har fått melding om plassfratredelse fra Parat.

Begge er en del av frontfaget som forhandler med Norsk Industri sammen med Fellesforbundet.

Kan bli over 27.000 i streik

Fellesforbundet har varslet at de kan ta ut 27.000 arbeidstakere i 700 bedrifter i streik dersom partene ikke blir enige innen fristen. Parat har meldt inn plassfratredelse for 350 medlemmer.

Blant bedriftene som står på streikelista er Kværner på Stord, Kongsberg Defence Aerospace, Aibel AS i Haugesund og Fosdalen avd. Verran.

Parat vil ta ut alle sine medlemmer i en eventuell streik som er omfattet av industrioverenskomsten.

Dette gjelder blant annet Autronica fire and security, Andersen mekaniske verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg.

Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonen har tidligere sagt at de ønsker å unngå streik.

Tvungen mekling

Allerede 3. august, da partene møttes for første gang, ble det brudd. Kun én time ut i forhandlingene.

Partene møtte deretter til frivillig meklig hos Riksmekleren.

Nå har partene gått fra hverandre igjen. Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling fra klokka 10 mandag.

Meklingsfristen går ut midnatt 20. august. Da opphører tariffavtalen.

VANSKELIG FORHANDLING: Allerede før forhandlingsstart 3. august var det stor avstand mellom partene. Fellesforbundets leder Jørn Eggum til venstre ved bordet. Leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sitter til høyre. Foto: Lise Åserud

Strid om nulloppgjør

Allerede før forhandlingsstart var det stor avstand mellom partene.

– I år har vi ingenting å gi. Egentlig skulle vi ha redusert lønningene i Norge for å opparbeide en bedre konkurransekraft. Jeg håper motparten har en virkelighetsoppfatning som er i tråd med faktum.

Det sa leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, før forhandlingsstart.

Ifølge Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, er industriens utgangspunkt med et nulloppgjør helt klart gir et vanskeligere utgangspunkt enn vanlig.

Hovedoppgjør i år

Lønnsoppgjøret skulle ha startet i mars, men ble utsatt til august på grunn av koronapandemien.

Pandemien har også gjort forhandlingene ekstra krevende i år på grunn av den økonomiske nedgangen.

Lønnsoppgjøret starter alltid med partene i konkurranseutsatt industri, som omtales som frontfagene.

Oppgjøret mellom disse er ekstra viktig fordi det legger lista for hva de neste som skal ut i lønnsoppgjør kan forvente.

Årets lønnsoppgjør er også et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner og tillegg.