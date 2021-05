-– Vi skal minst opprettholde kjøpekraften, ellers kan det bli streik, sier Mette Nord til NRK. Hun er leder for LOs største forbund, Fagforbundet, og forhandlingsleder for LO Kommune.

Onsdag startet meklingen i offentlig sektor for staten, kommunene og Oslo kommune.

Før helgen brøt alle arbeidstagerorganisasjonene forhandlingene.

I kommune-oppgjøret tilbød arbeidsgiverne i KS et opplegg de mener tilsvarer rammen for oppgjøret LO gikk med på i forhandlingen med NHO i privat sektor i april.

Det ble avvist av alle de fire hovedorganisasjonene, inkludert Mette Nord i LO Kommune.

– Meklingen blir svært krevende, sa Nord til NRK på vei inn til meklingsstart i Oslo onsdag formiddag.

– Men hvordan forsvarer du at dere i offentlig sektor i LO krever en større lønnsramme enn den LO-medlemmene i private, konkurranseutsatte næringer fikk i april på 2,7 prosent?

– Forklaringen ligger i at det var stor ubalanse i fjor der privat sektor fikk en større ramme enn offentlig sektor. Vi har lagt inn en klausul om at ubalansen fra i fjor rettes opp i år, dermed er det rom for at våre medlemmer i offentlig sektor får en større ramme i år, sier Nord.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor: Ekspandér faktaboks > I privat sektor er LO, YS og NHO blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang. > Onsdag 21. april startet lønnsoppgjøret i kommunesektoren. De fire fagforbundene Unio, LO kommune, YS Kommune og Akademikerne forhandler med kommunesektorens organisasjon KS. > Kommuneoppgjøret er det største oppgjøret og omfatter om lag 435.000 ansatte i kommunene og fylkene. > Fredag 23. april startet forhandlingene i Oslo kommune, som er et eget tariffområde med drøyt 43.000 ansatte. > Mandag 26. april startet lønnsforhandlingene i staten. Oppgjøret omfatter nærmere 170.000 statsansatte. > Etter brudd i forhandlingene startet meklingen onsdag 5. mai med frist 26. mai kl. 24.00. > Det kan være streik for blant annet for sykepleiere og lærere i kommunene fra torsdag 27. mai. Kilder: KS, SSB, DFO og NTB

KOMMER VESTEN PÅ?: Lederne for arbeidstagerorganisasjonene for kommunalt ansatte melder om stor streikevilje, blir det ikke enighet i meklingen som startet onsdag kan det bli streik fra 27. mai. Foto: Fredrik Hagen

Krevende mekling

Da forhandlingslederen for Unio-kommune, Steffen Handal, ankom riksmekleren i formiddag, gjorde han det klart at han ikke vil gi seg på at blant annet lærere og sykepleiere i kommunene må få en reallønnsøkning i oppgjøret. Det betyr en ramme på over 2,8 prosent, som er beregnet prisvekst.

ØKT KJØPEKRAFT: Forhandlingsleder for Unio kommune og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, understreket på vei inn til mekling i lønnsoppgjøret onsdag at kravet om reallønnsøkning for blant annet lærere og sykepleiere i kommunene ligger fast. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Meklingen blir krevende, vi håper på løsning, men vi må holde åpent for at det kan bli streik fra 27. mai, sa Handal til NRK.

Han peker blant annet på at blant annet lærere har sakket akterut lønnsmessig over tid, og at det er rekrutteringsproblemer for å sikre nok kvalifiserte lærere i skolen.

NRK forklarer Hva er lønnsoppgjøret? Bla videre Først og fremst - hvorfor skal jeg bry meg? Hvis du er en arbeidstaker som får lønn, bestemmes hvor mye du skal tjene i lønnsoppgjøret. Hvis du er en arbeidsgiver som betaler lønn til ansatte, så bestemmes deler av utgiftene dine i året som kommer, i lønnsoppgjøret. Derfor er lønnsoppgjøret viktig for de aller fleste nordmenn. Hva er et mellomoppgjør, og hvorfor er det annerledes enn hovedoppgjøret? I partallsårene er det hovedoppgjør. Da forhandler partene om tariffavtalen, og andre bestemmelser, som arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til. En tariffavtale varer i to år. I oddetallsårene har organisasjonene derfor mellomoppgjør - og forhandler bare om lønnen det året. I begge lønnsoppgjørene er det lov å bruke streik og lockout som virkemidler i forhandlingene. Hva skjer i lønnsoppgjøret? I et lønnsoppgjør forhandler partene som representerer arbeidsgiverne, og partene som representerer arbeidstakerne, om hvilken lønn arbeidstakerne skal få det året. De to største organisasjonene som forhandler, er arbeidstakernes organisasjon LO, og arbeidsgivernes organisasjon NHO. Hvis ikke partene klarer å bli enige, må de gå i mekling hos Riksmekleren. Her får de en frist til å finne en løsning på forhandlingene. Men de kan forhandle på overtid, hvis de trenger det. Hvorfor vil NHO at lønnsveksten skal være på 2,2 prosent i år? 2,2 prosent er lønnsveksten som organisasjonen OECD anslår vil være i landene som Norge handler med dette året. NHOs argument er at en lønnsvekst høyere enn 2,2 prosent, altså høyere enn Norges handelspartnere, vil ramme de norske bedriftene som handler med utlandet. Det kan true norske arbeidsplasser, fordi bedriftene kanskje må si opp folk for å få råd til å betale ansatte mer i lønn. Hvorfor vil LO at lønnsveksten skal være på 2,8 prosent i år? 2,8 prosent angir forventet prisvekst i Norge i 2020. LO ville altså at lønningene skal stige like mye som prisene – et såkalt nulloppgjør. Argumentet til LO er at en lønnsvekst under 2,8 prosent betyr reallønnsnedgang. Altså at folk får lavere kjøpekraft i år enn de har hatt ifjor. Hva er et nulloppgjør? I et nulloppgjør stiger lønnen like mye som prisene. Da får man verken mer eller mindre penger å rutte med i året som kommer. Hvis lønnsveksten er høyere enn prisveksten, blir varer og tjenester billigere i forhold til lønnen. Da øker kjøpekraften din. Hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten, blir varer og tjenester dyrere i forhold til lønnen. Da blir kjøpekraften din svakere. Hva er greia med lavtlønnstillegget? LO mener at de som jobber i yrker med lav lønn har vært ekstra hardt rammet av koronakrisen. Mange av de som er permittert eller har mistet jobben, har lav lønn. Derfor mener de at alle som tjener under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (rundt 500.000 kr), må få et eget tillegg. Men NHO er uenig. De vil ikke ha noe lavtlønnstillegg i det hele tatt. Eventuelt må det omfatte færre enn det gjør i dag. Argumentet til NHO er at mange bransjer med lavtlønnede ansatte sliter hardt i koronapandemien. Bedriftene i de bransjene vil ikke ha råd til å betale lønnstillegg - da kan det hende de må si opp folk, sier NHO. Hva er frontfagmodellen? I 1966 ble det bestemt at lønnsveksten ikke kan være større enn det norske bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet tåler. Derfor mener man at disse næringene bør forhandle om lønn først, og legge rammene for lønnsveksten i andre næringer. Tanken er at dersom andre næringer forhandler om lønn først, og lønnen øker mer enn de konkurranseutsatte næringene tåler, legger det press på forhandlingene i de såkalte frontfagene. Frontfaget har tradisjonelt bestått av industribedrifter som handler med utlandet. I årets lønnsoppgjør var organisasjonene LO, YS og NHO først ut. LO og YS vil ta ut streikende i transportnæringen, bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, og enkelte industribedrifter, dersom det ikke blir enighet. Hva er den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret? Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret regner ut de totale kostnadene for den nye tariffavtalen som har blitt fremforhandlet. I tillegg til lønnstillegg, kan det innebære kostnaden av ekstra feriedager, og annet som innebærer en kostnad for arbeidsgiver. Hva er lønnsoverheng? Lønnsoverhenget er en beregning som beskriver hvor mye høyere lønnen din mot slutten av året er enn hva lønnen din var i gjennomsnitt hele året. Hvis du for eksempel tjente 111 kroner i timen gjennomsnitt i 2020, men 115 kroner i timen i desember, får du et lønnsoverheng på 3,6 prosent. Grunnen til at man regner ut dette, er for å finne ut av hva lønnsveksten vil bli fra et år til det neste. Lønnsoverhenget brukes når man skal bestemme den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Forrige kort Neste kort

Forhandlingslederen i arbeidsgiverorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø ankom riksmekleren i Oslo med dugg på brillene som skyldtes en kombinasjon av dårlig vær og munnbind.

HAR HAN MER Å GI?: Forhandlingsleder for kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS, Tor Arne Gangsø, ville ikke utelukke at han kunne ha noe mer å tilby partene, da meklingen i offentlig sektor startet i dag.

– Nå må vi se hva mekleren kan få til, for å finne en løsning, sa Gangsø til NRK.

– Men har KS noe mer å gi i denne meklingen, for å imøtekomme kravene om reallønnsøkning og unngå streik?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, vårt utgangspunkt er resultatet av oppgjøret i privat sektor, med ramme på 2,7 prosent, svarte Tor Arne Gangsø.