Lønnsoppgjøret i gang: – Egentlig skulle vi ha redusert lønningene

– Vi ser at den globale markedssituasjonen fortsatt er usikker. Dermed er inntjeningen fremover fortsatt usikker, slik vi ser det, sier Halvor Molland, som er informasjonsdirektør i Hydro.

Krise i verdensøkonomien generelt og bilindustrien spesielt, rammer Hydro hardt. Fra første til andre kvartal falt overskuddet før skatt fra 2247 til 949 millioner kroner – der produksjonen deres i Brasil berget en begredelig vår.

– Det viktigste fremover er å sikre arbeidsplasser og norsk konkurransekraft. Her påvirker både lønn og rammevilkår hvor konkurransedyktige vi er internasjonalt. Vi har tiltro til at partene i arbeidslivet har innsett alvoret i den situasjonen vi, og svært mange andre bedrifter, er i, sier Molland.

KONKURRANSEKRAFT: Halvor Molland, som er informasjonsdirektør i Hydro, sier lønnsoppgjøret må ta hensyn til verden rundt oss. Foto: Johan B. Sættem

Industrien har lønnsforhandlinger først, der alle andre kan forhandle ut fra dette. Industrien starter forhandlingene for å unngå at norske lønninger vokser mer enn i landene rundt oss, slik at norsk produksjon priser seg ut.

Vil egentlig redusere lønnen

Fellesforbundet kommer ikke med et tall på hvor mye de vil kreve i lønnstillegg, sier forbundsleder Jørn Eggum. Kravet deres er at folk skal beholde kjøpekraften – altså at prisene ikke stiger mer enn lønningene.

Eggum erkjenner at deler av industrien er i en vanskelig posisjon. Han viser samtidig til en kartlegging de har gjort i sommerferien, som viser at det går greit for mange.

BALANSE: – Når vi setter og sammen og gjør våre beredninger, så finner vi en balanse som gjør at bedriftene tjener penger, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til NRK. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er ikke tvil om at Fellesforbundet kommer til å passe nøye på at dette oppgjøret ikke gjør sånn at arbeidsgiverne og kapitaleierne skal ta ut store utbytter, og at vi skal vise moderasjon.

Kjøpekraften blir bevart med et nulloppgjør, sier leder i Norsk Industri, Stein-Lier Hansen. Han peker på at lønnsoverhenget fra i fjor er beregnet til 1,2 prosent og at prisene er ventet å øke med 1,2 prosent. På toppen av dette er renten kuttet til null.

– I år har vi ingenting å gi. Egentlig skulle vi ha redusert lønningene i Norge for å opparbeide en bedre konkurransekraft. Jeg håper motparten har en virkelighetsoppfatning som er i tråd med faktum.

– Det viktigste er å sikre arbeidsplasser, skyter han inn.

PRESSET: Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen sier landets industribedrifter har svært lite å gi i årets lønnsoppgjør Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Varsler flere kampsaker

Eggum sier at de har som mål å komme gjennom oppgjøret uten streik, men at streikevåpenet står der. Han tror de skal bli enige om kroner og ører, men ser saker som kan bli vanskelige. Han peker her på at overenskomsten sist ble endret i 2016. Overenskomsten vil si lønns- og arbeidsforhold.

– Så vi har mange tekniske krav. Og vi vil være veldig tydelige på at vi vil endre bestemmelsene knyttet til de som jobber i Nordsjøen på nordsjøbilaget vårt.

Også Lier-Hansen sier at det er slike krav som blir mest kompliserte. Han advarer om at endringer på overenskomsten vil gjøre det dyrere for alle som kommer etter.

– Fordi frontfaget skal skape en standard for alle oppgjør som kommer etter oss. Da må vi være veldig forsiktige med å åpne lommeboka og overenskomsten for endringer. For da vil alle som komme etter oss kunne argumentere for akkurat det samme, og i sum vil det koste penger.