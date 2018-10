Løkke Rasmussen: – Europa må sende et tydelig signal til Iran

– Dette er ikke et enestående dansk fenomen. Jeg har kjennskap til at Iran har ulike aktiviteter også i andre europeiske land. Derfor er det også behov for et sterkt europeisk signal, sier Lars Løkke Rasmussen onsdag.

Den danske statsministeren er i Norge i forbindelse med Nordisk råd.

På en pressekonferanse onsdag var det ikke til å unngå at han fikk spørsmål om den norske statsborgeren som ble pågrepet i Sverige, mistenkt for å ha vært med på planlegging av et attentat på dansk jord. Et attentat danskene mener Iran står bak.

– Det er totalt uakseptabelt, sier han.

– Danmark hadde den iranske ambassadøren til samtaler hos utenriksdepartementet i går. Vi sender en klar melding fra dansk side og vi hjemkaller vår ambassadør til Iran for konsultasjon.

Løkke Rasmussen møtte i går Storbritannias statsminister Theresa May. De diskuterte Iran-saken, og May ga sin støtte til Danmark. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kan ikke bruke Iran-avtalen som skalkeskjul

Løkke Rasmussen diskutere også saken med Storbritannias statsminister Theresa May i går i Oslo.

– Hun stiller seg bak Danmark og sier at Europa bør sende et sterkt signal om solidaritet og gi samlet svar til Iran, sier han.

Den danske statsministeren berørte også Iran-avtalen. Han sa at den allerede er under nok press ved at amerikanerne har forlatt den, men at Europa fremdeles holder vakt over avtalen.

– Men det er helt avgjørende at Iran forstår at vårt ønske om å opprettholde avtalen, ikke kan være et skalkeskjul eller frikort for dem til å drive med den type aktiviteter som vi har vært vitne til, sier han.

Solberg: – Vi må si tydelig ifra

Også statsminister Erna Solberg uttalte seg under pressekonferansen og den dramatiske saken i Danmark. Hun sier at utenriksdepartementet nå jobber med hvilken respons Norge skal ha.

– Denne typen etterretningsaktivitet og forsøk på attentat som her er planlagt på et annet lands jord, er helt uakseptabelt. Jeg mener vi må si tydelig og klart fra om det, sier Solberg.

Hun sa videre at Norge ser veldig alvorlig situasjonen som har oppstått i Danmark.

– Og ikke minst at en norskiraner er innblandet, sa Solberg

Også statsminister Erna Solberg uttalte seg onsdag om attentatforsøket i danmark, og kalte det totalt uakseptabelt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Avviser alle anklager

Den pågrepne nordmannen skal være tilknyttet iransk etterretning og ha iranske røtter, ifølge danskenes sikkerhetstjeneste Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Han er nå varetektsfengslet i Danmark, siktet for å ha vært med på planlegging av et attentat mot en leder av den iranske gruppen ASMLA. Gruppen kjemper for at Khuzestan-provinsen i Iran blir en selvstendig, arabisk stat.

Iran avviste i går anklagen om attentatplaner i Danmark og anklaget PET for desinformasjon.

– Der er snakk om desinformasjon og et nytt eksempel på serien av sammensvergelser og planer som velkjente iranske motstandere står bak for å forsøke å ødelegge det gode og progressive Iran, heter det i en kunngjøring iransk UD sendte til DR Nyheter.