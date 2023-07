Lokallagsleiar i Raudt støttar hastemøte – meiner Moxnes burde tre av

– Eg meiner at Moxnes burde tre av umiddelbart, seier lokallagsleiar i Nordland og kommunestyrerepresetant for Raudt Sømna Viktor Stein til NRK.

Han meiner partiet bryt sine eigne vedtekter ved å behalda støtta til partileiar Bjørnar Moxnes.

I vedtektene står det mellom anna at leiinga har eit spesielt ansvar for å få fram mindretalssyna i partiet og behandla desse ordentleg.

Det meiner ikkje Stein at partiet har gjort.

– Tillit er ikkje noko som ei partileiinga berre kan vedta.

Fylkesleiar Kjell Oldeide i Raudt Sogn og Fjordane uttalte søndag at partiet nå må engasjera seg ytterlegare i saka.

– Eg synest det er naturleg at landsstyret, som partiet sitt øvste organ, drøfter og konkluderer i denne saka, sa Oldeide til NRK i går.

Men i ein kommentar til NRK på søndag sa Raudts partisekretær Reidar Strisland at det ikkje er grunnlag for å ta initiativ til eit slikt møte.

Det reagerer Stein på.

– Eg har sendt melding til partisekretær, Reidar Strisland. Der meiner eg at saka må bli drøfta i landsstyret først, før partiet uttrykker at dei framleis har tillit til Moxnes.

Moxnes har vore i hardt vêr etter at han blei tatt i å ta eit par Hugo Boss-solbriller på Gardermoen for to veker sidan.

Laurdag møtte han pressa for å beklaga det som skjedde både til partifellar og andre.

Fleire av partikollegaane hans har ytra at dei framleis har tillit til partileiaren, men det siste døgnet har fleire stemmer frå partiet ytra seg kritisk.