Lokallagene presser Høyre på penger til Forsvaret

«Høyre vil styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at Norge skal oppfylle Natos mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på Forsvaret»

Hårek Elvenes er en av Høyres mest markante forsvarspolitikere. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Denne formuleringen i forslaget til program som Høyre skal gå til valg på har utløst en real kanonade fra partiets lokallag.

Hårek Elvenes fra Akershus Høyre leder partiets forsvars- og sikkerhetsutvalg. Han setter ord på frustrasjonen som deles av mange fylkeslag.

– Den formuleringen er for veik og for uforpliktende. Man snakker om en langsiktig ambisjon. Det kan jo strekke seg herfra og inn i evigheten.

Krever at Norge betaler «forsikringspremie»

Han peker på at Norge under Natos toppmøte i Wales i 2014 forpliktet seg til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av bruttonasjonalprodukt i løpet av 10 år.

Det tidskravet krever Elvenes og flere av Høyres lokallag at må inn i programmet.

– Vi må huske at Nato er vår forsikring. Da må vi betale forsikringspremie, sier Elvenes.

Nå ligger det an til at landsmøte går med på å vedta følgende tekst:

Høyre vil fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20% av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret Forslag til Høyres landsmøte

Statsråden håper og tror på grasrotkravet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier det er naturlig med stort engasjement rundt forsvaret i et tradisjonsrikt forsvarsparti som Høyre.

Hun har stor tro på at partiet skal gå inn for kompromissforslaget.

– Det er det gode sjanser for ettersom det tar i vare ambisjonen landsmøte vil ha. Det er viktig å legge en plan om å bruke 2 prosent av BNP. Det står i vedtaket fra Wales, sier forsvarsministeren.