Lokal Frp-topp utelukkes fra fylkesstyre etter SIAN-aktivitet

I september fortalte NRK at over 20 Frp-kandidater i høstens valg har vært aktive på den islamfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norges (SIAN) Facebook-gruppe i løpet av de siste fem årene. Siv Jensen ba alle fylkesledere i partiet gå gjennom funnene og vurdere sanksjoner ved behov.

Ole Hovengen, som er politisk nestleder i Drammen Frp og har vært fylkesstyremedlem i Viken Frp, var en av kandidatene som ble omtalt i artikkelen.

For en drøy måned siden ble det opprettet sak mot ham i Viken Frp, på bakgrunn av hans aktivitet i Facebook-gruppen. Og for en uke siden trakk Hovengen seg fra styret, før saken mot ham var ferdig behandlet.

Dette viste NRKs gjennomgang Ekspandér faktaboks 39 personer som nå har ulike verv eller varaverv i lokal-, fylkeslag eller kommunestyrer for Frp, har kommentert på en eller flere poster i gruppa de siste fem årene.

28 av dem står i tillegg på nominasjonslistene i sin kommune. 14 av disse har vært aktive i gruppen i 2019. Kandidatene er fra 1. kandidat til 11. kandidat.

Ser man på de 28, er det stor variasjon i hva som postes. Et flertall uttrykker kritikk mot islam i varierende styrke: fra moderat kritikk, til direkte fiendtlighet. Noen kritiserer også muslimer som gruppe. Et lite mindretall tar helt eller delvis til motmæle mot andre gruppemedlemmers holdninger.

Flere av innleggene NRK har kommet over er skrevet før de nåværende tillitsvalgte og nominerte fikk verv i partiet. Mange av dem som var svært aktive i gruppen for noen år siden, har med tiden moderert sine formuleringer.

7 av listekandidatene som har vært aktive i gruppen har meldt seg ut av Facebook-gruppen etter at NRK tok kontakt med dem.

Nå er saken avgjort. Hovengen er fratatt muligheten til å ha tillitsverv i Viken Frps fylkesstyre. Det var Drammens Tidende som først omtalte dette.

– Avgjørelsen er gjeldende i seks måneder. Det er et samlet fylkesstyre som står bak dette, sier fylkesleder Liv Gustavsen til NRK.

– Det er fint at han trakk seg

Flere lokalpolitikere i Fremskrittspartiet skal ha blitt kontaktet av sine respektive fylkesledere på bakgrunn av deres aktivitet i SIANs Facebook-gruppe.

Gustavsen sier at Viken Frp har gått ut med advarsler mot kritikkverdig aktivitet i ulike Facebook-grupper siden tidlig i sommer.

– Når disse sakene rulles opp av NRK på sensommeren, tydeliggjør partilederen at det skal ryddes opp og at slike holdninger ikke er forenelig med Frp-medlemskap. Da har vi kalt inn og hatt gode samtaler med dem som ble nevnt med navn i saken. Nå er vi ferdige med Hovengens sak, og han har altså fått denne reaksjonen.

Liv Gustavsen bekrefter at Hovengen er fratatt muligheten til å ha tillitsverv i Viken Frps fylkesstyre de neste seks månedene.

Selv sier Hovengen at han trakk seg fra styret for en drøy en uke siden.

– Jeg har ikke noe å tilføye utover at jeg trakk meg fra fylkesstyret for en drøy uke siden, skriver Hovengen til NRK og legger til:

– Og stadig forundres over mediets ressursknapphet når jeg informerer om vår gode politikk, men ikke når det gjelder å holde liv i medieskapte konflikter.

Gustavsen bekrefter at Hovengen trakk seg før saken var ferdig behandlet internt, men at det ikke har vært avgjørende for utfallet.

– Han sendte en mail for en ukes tid siden og trakk seg fra fylkesstyret. Saken var da under behandling allerede, men det er fint at han trakk seg. Jeg mener at han har forstått saken godt, så jeg ser positivt på at han sendte den mailen, sier Gustavsen.

I noen medier ble det skrevet at Hovengen var blitt suspendert fra fylkeslaget. Det avkrefter Gustavsen:

– Det er brukt ordet suspendert, og det stemmer ikke. Han er fratatt muligheten til å inneha tillitsverv på fylkesnivå i seks måneder. Det er et resultat av saken om hans aktivitet på SIANs Facebook-gruppe.

Drammen Frp: – Vi har ingen sak å behandle

Gustavsen understreker at dette er en reaksjon på fylkesnivå, og at det ikke har noe å gjøre med hva som skjer med Hovengens verv i Drammen Frp.

– Det er det lokallaget som har ansvar for, sier hun.

NRK har snakket med lederen for Drammen Frp, Jon Helgheim, som sier at de ikke har noen sak til behandling om Hovengen.

– Utover at jeg informerer styret om det jeg vet om saken, så har vi ingen sak å behandle.

Helgheim sier han ikke har noen tanker om fylkesstyrets avgjørelse om å frata Hovengen muligheten til å ha tillitsverv på fylkesnivå.

Jon Helgheim, leder i Drammen Frp, sier de ikke har noen sak om Hovengen til behandling. Foto: Morten Uglum / Aftenposten

– Ole har trukket seg fra fylkesstyret, og utover det så kjenner ikke jeg til hva som ligger til grunn for styret i Viken sin avgjørelse.

– Er det vanlig at reaksjoner på fylkesnivå har noe å si lokalt?

– Det vet jeg ingenting om. Jeg kjenner ikke til detaljene i hva fylkesstyret har bestemt og hvorfor, men det går helt fint an å være medlem av et styre i et lokallag og ikke i et fylkeslag, sier Helgheim.