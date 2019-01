LO-topp: – NHO-sjefen har ikke skjønt noen ting

Samme dag som NHO inviterer den norske makteliten til Årskonferansen i Spektrum i Oslo, velger lederen i det mektige Fellesforbundet å gå til et knallhardt angrep på nyansatt NHO-sjef Ole Erik Almlid.

ETTERLYSER FORSTÅELSE: – I norsk arbeidsliv respekterer vi avgjørelser i det norske rettssystemet. Hvis du i stedet velger å ta en ny runde ute i Europa, så har du ikke skjønt noen ting, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet i LO. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Han har ikke skjønt hva den norske modellen er, sier Jørn Eggum, og varsler et særdeles dårlig samarbeidsklima i norsk arbeidsliv

Bakgrunnen er at Almlid i et pressemøte mandag sa han slett ikke angret på at NHO gikk til overvåkingsorganet ESA for å få overprøvde en avgjørelse i norsk Høyesterett.

Høyesterett mente at norske verft måtte betale alle reiseutgifter for en utenlandsk arbeidstaker som skulle på jobboppdrag i Norge.

NHO var uenig. Og ESA ga NHO medhold.

– Tvert imot, det var nødvendig, og jeg ville gjort det samme om igjen, sa Almlid på pressemøtet.

Fellesforbundet kan ende på EØS-nei

ESAs kjennelse, som i oktober ble sanksjonert av Tariffnemnda her hjemme, satte full fyr i Fellesforbundet.

EØS-motstanden fikk nytt liv, og på landsmøtet i høst kan Fellesforbundet med sine 100.000 medlemmer vedta å skrote hele avtalen.

I realiteten betyr Tariffnemdas avgjørelse at utenlandske arbeidstakeres reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes.

Altså må en polsk verftsarbeider selv bekoste turen mellom Norge til Polen. På den måten sparer arbeidsgiveren utgifter.

Uttalelsene fra nytilsatt NHO-sjef Almlid provoserer Eggum, som onsdag sitter i møter med forbundsledelsen på Gardermoen:

– I norsk arbeidsliv respekterer vi avgjørelser i det norske rettssystemet. Hvis du i stedet velger å ta en ny runde ute i Europa, så har du ikke skjønt noen ting, sier Eggum.

NHO løfter fram EØS-avtalen

Årets NHO-konferanse løfter fram nettopp EØS-avtalen som «bidrar til å sikre norske arbeidsplasser».

NHO understreker at mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU.

NY SJEF: Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO provoserer store LO-forbund. Her fra mandagens pressemøte i forbindelse med NHO-konferansen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi trenger flere, ikke færre handelsavtaler. Derfor er det viktig at flere står opp for EØS-avtalen som vi mener er veldig viktig for Norge, sier Ole Erik Almlid.

Men nå risikerer NHO at LO vender ryggen til avtalen. Også Fagforbundets leder Mette Nord er klar:

– Jeg mener NHO setter den tillitsbaserte forhandlingsmodellen og respekten for inngåtte avtaler på spill når man på denne måten får til en overprøving av norske domstoler. Da mener jeg man setter den norske arbeidslivsmodellen i fare, sier Nord.

– Saken skulle aldri gått til rettsapparatet

FEIL I TI ÅR: – Saken burde ikke vært brakt inn for rettsapparatet i 2008, menløst innenfor trepartsdialogen, sier NHO-direktør Nina Melsom Foto: NHO

Tirsdag ettermiddag var ikke Almlid tilgjengelig for kommentar, men NHOs forhandlingsdirektør Nina Melsom sier dette til NRK:

– Saken burde ikke vært brakt inn for rettsapparatet i 2008. Den burde vært løst innenfor trepartsdialogen fremfor å forsøke å få fullt gjennomslag for sitt syn.

– Ole Erik Almlid er en varm tilhenger av trepartssamarbeidet i arbeidslivet, forsikrer Melsom.