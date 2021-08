– Jonas Gahr Støre bør henvende seg til Rødt, dersom det ikke blir flertall med Ap, Sp og SV etter valget. Jeg er ikke enig med Rødt i alt, men partiet har god arbeidslivspolitikk, slår Arild Håvik fast overfor NRK når vi treffer ham i oljehovedstaden Stavanger torsdag.

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med juni 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: +0,7 +0,7 4,9 % SV SV: 6,9 % (endring: −0,9 −0,9 6,9 % AP AP: 25,5 % (endring: +1,4 +1,4 25,5 % SP SP: 16,2 % (endring: −1,5 −1,5 16,2 % MDG MDG: 4,3 % (endring: +0,6 +0,6 4,3 % KRF KRF: 3,1 % (endring: −0,5 −0,5 3,1 % V V: 3,3 % (endring: +0,6 +0,6 3,3 % H H: 21,1 % (endring: −1,9 −1,9 21,1 % FRP FRP: 10,9 % (endring: +0,7 +0,7 10,9 % Andre partier: 3,9 % Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Arild Håvik er leder for Fellesforbundets avdeling 25, som er det mektige LO-forbundets lokallag i Stavanger og omegn. Lokallaget har en viktig posisjon i LOs nest største forbund, med 4000 yrkesaktive medlemmer i leverandørindustrien, som er tungt inne i Norges oljeindustri.

Utspillet kommer etter en periode hvor Senterpartiet har falt på målingene og hvor Ap, Sp og SV på flere målinger ikke har hatt flertall.

I et scenario hvor valgresultatet ikke gir flertall til Sp, SV og Rødt, vil MDG og/eller Rødt kunne havne på vippen – og dermed kunne få viktig innflytelse på politikken til en eventuell rødgrønn regjering.

Og Arild Håvik mener altså at Arbeiderpartiet må se til Rødt, og ikke nærme seg Miljøpartiet De Grønne

– Jeg representerer industrien og vi er avhengig av at det ikke blir stopp i oljeleting og -produksjon, slik MDG vil, sier Håvik til NRK.

Arild Håvik har vært tillitsvalgt i Fellesforbundet i 30 år, og understreker at han aldri har vært medlem av Rødt. Fagforeningslederen var medlem av Arbeiderpartiet fram til partiet besluttet å ikke gå inn for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Da meldte jeg meg ut av Ap, sier Håvik.

– Men har du ryggdekning i Fellesforbundet for at du mener Jonas Gahr Støre bør henvende seg til Rødt, dersom det ikke blir flertall for Ap, Sp og SV etter valget?

– Ja, hele styret her mener det, ingen tvil om det, sier Håvik.

– Synes du Jonas Gahr Støre har vært for streng med Rødt?

– Ja, han har avvist dem for kategorisk, Rødt har noe godt i seg. Men jeg er imot stans i oljeletingen, som partiet tar til orde for.

Avviser Rødt

Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er på valgkampreise sammen med partiets nestleder Hadia Tajik i Rogaland torsdag.

Når NRK konfronterer ham med at lederen i Fellesforbundet i Stavanger mener han har vært for strenge med Rødt og avvist partiet for kategorisk, svarer han:

– Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt. Og Rødt har for øvrig utelukket å sitte i regjering, så den saken er avklart. Alle som ønsker en ny regjering skal snakke godt sammen og ønsker å bytte ut de som sitter i regjering nå. Men jeg må bare si at den politikken Rødt har for industrien, nedstengning og sluttdato for viktige næringer langs kysten, kan ikke være Aps politikk.

VALGKAMP: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (t.h.) og nestleder Hadia Tajik (t.v.) drev valgkamp i Rogaland torsdag. Her på besøk i Equinors lokaler i Stavanger, sammen med Tom Kalsås som er fjerdekandidat på Aps liste i Rogaland. Foto: Mats Rønning / NRK

– Men lederen for Fellesforbundets lokallag i Stavanger mener at dersom det ikke blir flertall for Ap, Sp og SV etter valget, så bør du henvende deg til Rødt først. Er du enig i det?

– Vårt alternativ er et flertallsalternativ, med Sp og SV. Det har jeg tro på, det jobber vi for hele tiden. Og så vet vi etter valget hva fasiten blir, jeg går ut fra at de som vil bytte ut den sittende regjeringen, tar ansvaret for å bidra til det. Men fram til valget, så er det flertallsalternativet vårt vi snakker om, og det har jeg tenkt å fortsette med fram til valget 13. september.

– Men budskapet fra Fellesforbundet lokalt her er «i alle fall ikke MDG». Kan du gi dem rett i det, at du ikke skal samarbeide med MDG etter valget?

– Vi skal ikke i regjering med Rødt eller MDG ...

– ... men her er det spørsmål om hvor du skal hente flertall fra?

– Jo, vi har flertallsregjering som mål, og det er ikke aktuelt med Rødt fordi de vil blant annet stenge ned oljeindustrien.

– Vil du heller til Kristelig Folkeparti og Venstre, da?

– Men mitt alternativ er flertallsregjering, det skal jeg jobbe for til valget 13. september. Etter det får vi se når fasiten ligger der. Men jeg har god tro på at vi kan få det flertallet, da får vi en god politikk for arbeid, nei til todeling i helsepolitikken og en rettferdig klimapolitikk, sier Jonas Gahr Støre.