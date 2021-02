LO-sjefen mener regjeringen ikke var forberedt på pandemi

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er alvorlige mangler i vår beredskap, og det er veldig alvorlig. Man kjente risikobildet, likevel var man ikke forberedt da pandemien traff, sier LO-sjefen til NRK.

I går traff Gabrielsen og flere andre forbundsledere den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen.

Med seg hadde de en rapport fra tankesmien Agenda som oppsummerte regjeringens håndtering av utbruddet til nå.

– Kanskje det mest oppsiktsvekkende som er avdekket er hvor dårlig forberedt landet var når det gjelder smittevernutstyr, plan for nedstenging og beredskapslagre for medisin og mat, sier Gabrielsen.

MANGLET: Helsearbeidere måtte spare på smittevernutstyret våren 2020. Foto: Morten Andersen / NRK

LO-sjefen mener regjeringen overså klare advarsler fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), som i sin siste risikovurdering også satte pandemi helt øverst.

– Det holder ikke. Det rammer folk, og setter arbeidsplasser i fare.

Mener deltid ga økt smittefare

Gabrielsens kolleger i Fagforbundet har tidligere vært kritisk til at kommisjonen ikke hadde representanter med fra fagbevegelsen.

Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug forteller om medlemmer som har fryktet for egen helse etter å ha måttet rasjonere på smittevernutstyr gjennom 2020.

Hun viser til at bare 16 prosent av stillingene for helsefagarbeidere i 2019 ble utlyst som fulltidsstillinger. Hun mener deltidskulturen gjør det enklere for smitten å bre seg.

DELTID GIR SMITTEFARE: Nestleder i Fagforbundet Sissel Skoghaug mener deltidsbruken må ned. Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet

– Mer enn 60 prosent i helsesektoren jobber deltid. Det i seg selv er en smitterisiko, for de jobber gjerne på mange forskjellige arbeidsplasser bare for å ha en lønn å leve av.

– Vi må bruke mindre deltid. Vi må sørge for at kommunene er i stand til å levere tjenester selv. Vi må sørge for å ha folk i fulle og hele stillinger så vi er rigget til å gi et tilbud til landets innbyggere, trygge dem for det som måtte komme.

VIKER IKKE EN TOMME: – Resultatene taler for seg, svarer Bent Høie på fagforeningskritikken. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Høie: – Resultatene taler for seg selv

Helseministeren er ikke enig i kritikken fra LO-sjefen og Fagforbundet.

– Nei, og jeg syns kanskje resultatene taler for seg selv, akkurat når en bruker så sterke ord.

Men Høie er enig i at bruken av deltid må ned:

– Jeg mener dette er en utfordring for kvaliteten i hverdagen også, ikke bare når vi har pandemi. Pandemien har på en måte fungert som et forstørrelsesglass. Jeg er glad for at vi har etablert et samarbeid med Fagforbundet og Sykepleierforbundet om en heltidskultur i helsetjenesten.

Høie er også enig i at det er forbedringspunkter, særlig rundt smittevernutstyr.

– Når det gjelder smittevernutstyr er vi dessverre i godt selskap. De fleste land var ikke godt nok forberedt på det, og det var også et punkt i mitt møte med kommisjonen.

Men Høie vil ellers ikke ta selvkritikk for sin koronahåndtering nå:

– Jeg syns vi skal avvente kommisjonens konklusjoner. Jeg er sikker på at de finner forbedringspunkter. Så er det min jobb å følge opp så vi kan være bedre forberedt til en eventuell neste gang.