– Vi har nå besluttet å ta rettslige skritt mot SiO ved å varsle et kollektivt søksmål. Saken handler om renteinntekter fra depositumskontoer som tilhører studentene, men som SiO har valgt å beholde, sier studentrådgiver i LO, Lars Måseide.

Bakgrunnen for varselet er at SiO har valgt å holde tilbake opptil 18 millioner kroner i depositumskroner som tilhører Oslo-studentene.

– Vi mener at SiO, som Oslos største utleieaktør og en viktig tjenesteleverandør for studentene, må følge gjeldende lover og regler. Det er ingen god grunn til at de ikke betaler ut det de skylder studentene, sier Måseide.

Ifølge tall fra Khrono anslås det at samskipnadene skylder studentene over 160 millioner kroner samlet sett.

– Har nærmest stjålet pengene som tilhører oss

Forsinkelsesrenta er betydelig høyere enn den vanlige renta, så det kan bli noen kroner av det. Den fastsettes av Finansdepartementet, og øker trinnvis avhengig av hvor lenge pengene har stått på samskipnadenes konto, opp til 9,25 prosent på det høyeste.

Hvis du 1. august 2021 betalte 6000 kroner i depositum for en hybel, vil du i dag, 13 juni 2023, ha krav på 995,62 kroner i forsinkelsesrenter, ifølge Finansdepartementets kalkulator for forsinkelsesrenter.