LO refser Borten Moe etter student-nei: – Feil svar

Ap og Sp gikk til valg på å øke stipend og lån for studenter. Nå er LO-sekretær Kristin Sæther forbauset over at Borten Moe.

Etter én uke som minister sa han til VG at støtten ikke skal opp i denne omgang.

– Han var for tidlig ute og ga feil svar. Signalene fra ministeren er det motsatte av valgløftene. Det skal vi spille inn, og vi skal ikke gi oss på det her, sier Sæther.

LO-sekretær Kristin Sæther. Foto: LO

Studenter skuffet

Borten Moe har også hisset på seg leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Lund.

– De har snakket mye om dette i valgkampen. Det er veldig problematisk om de ikke følger opp dette etter valget. Det synes jeg er skuffende av Ola Borten Moe, sier hun.

Leder Tuva Lund i Norsk studentorganisasjon. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Lørdag var Ap og Sp i møter for å bli ferdige med budsjettet for 2022. Borten Moe har ikke vært tilgjengelig for å svare på kritikken.

Men LO vil selv ta kontakt for å advare om konsekvensene. I 2019 var jobb en større inntektskilde for studentene enn Lånekassen, ifølge SSB.

Sæther mener studentene med foreldrehjelp får et fortrinn, og kan bruke mer tid på lesesalen.

– Vi i LO ønsker å sikre alle lik rett til utdanning, men det er i ferd med å bli et klasseskille, sier hun.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, som også er nestleder i Senterpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SV lover ingenting

LO og NSO håper SV vil sette hardt mot hardt når mindretallsregjeringen trenger støtte i Stortinget for å få godkjent budsjett for 2022.

I valgkampen har SV fridd til studentene med løfte om å øke studiestøtten med 75.000 kroner. Men utdanningspolitisk talsperson Freddy Øvstegård kan ikke love noe.

– SV har i alle våre budsjetter på Stortinget de siste årene foreslått å øke støtten, en opptrappingsplan. Det er ganske sannsynlig at vi gjør noe lignende nå også, men det er viktig for meg ikke å forskuttere vedtaket hele SVs stortingsgruppen skal gjøre på vårt alternative budsjett, sier han til NRK.