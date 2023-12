LO om svensk kronegrep: – Det burde vi også gjøre

Norges Bank overrasket markedet og med nok en renteheving torsdag formiddag, stikk i strid med det økonomene ventet på forhånd.

Den svake kronen gjorde at Norges Bank ikke ville holde igjen renteløftet, og kronekursen ble umiddelbart styrket mot andre valutaer.

LO har lenge vært sentralbankens skarpeste kritiker, og mener nå at Norges Bank heller må se til hvordan vårt naboland opptrer med sine valutareserver.

Svenskene sier grepet er gjort for å sikre valutareservene, mens LO mener de gjør det for å styrke svenskekronen.

Sentralbanken i Sverige skal i løpet av 4–6 måneder dumpe euro og dollar for rundt en fjerdedel av sin samlede valutareserve. Med pengene skal de kjøpe svenske kroner.

– Vi ser hvordan svenskekrona styrker seg på grunn av intervenering der for å styre svenskekrona. Det burde vi også begynne å gjøre i Norge, hvis det virkelig er av hensyn til kronekursen at norske boligeiere påføres så store utgifter, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO til NRK.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og rentekomiteen i Norges Bank har i løpet av snaut to og et halvt år satt opp sin styringsrente 14 ganger. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han sier at kronekursen lever sitt eget liv, og at det ikke er så mye man kan gjøre med det. Renta spiller en mindre rolle, og renta skal uansett ikke være knyttet til kronekursen.

– Hvis det nå er sånn at det er på grunn av kronekursen at Norges Bank øker renta, så må vi virkelig sette oss ned og evaluere det pengepolitiske regimet vårt, sier han.

– Det bør være en debatt

I Storebrand har Olav Chen lenge tatt til orde for at finanspolitikerne må diskutere hvordan kronefallet kan stanses.

Han har vært urolig for at nordmenn må betale mer i boliglån fordi Norges Bank blir tvunget til å kjempe mot svak krone ved å sette opp renten.

– Jeg foreslår at man i større grad burde se om det er muligheter for å påvirke kronen annet enn kun rentevåpenet. Jeg mener det bør være en debatt om andre virkemidler, sier han til NRK.

Chen sier han etterlyser en debatt fordi rammene for pengepolitikken med inflasjonsmålet ble satt på starten av 2000-tallet.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at det som var økonomiske realiteter på 2000-tallet er det beste for Norge i 2023.

Han etterlyser at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer på banen.

– All snakk om valutaintervenering og kronekurs bør Finansdepartementet ta del i, sier han.

Olav Chen er leder for allokering og globale renter i Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger

Dumper dollar og euro, kjøper svenske kroner

Sveriges Riksbank vedtok i september at sentralbanken ville redusere det banken kalte valutarisiko i valutareserven.

Banken varslet da at 8 milliarder amerikanske dollar og 2 milliarder euro skulle selges, og at svenske kroner skulle kjøpes for pengene.

Det samlede beløpet tilsvarte da rundt en fjerdedel av valutareservene. Ved utgangen av august beløp de svenske valutareservene seg til 434,1 milliarder kroner.

I begrunnelsen for vekslingen skrev Riksbanken at årsaken var å begrense tapene dersom svenskekronen skulle styrke seg. Påstanden var at endringen ikke hadde et pengepolitisk formål.

Sentralbanken sa at valutasalgene og vekslingen til svenske kroner skulle gjøres fra slutten av september. I løpet av en periode på fire til seks måneder, skulle alt være gjennomført.

Større valutareserver i Norge

Norges Bank har betydelig større valutareserver enn Sveriges riksbank. Ved utløpet av tredje kvartal 2023 hadde vår sentralbank utenlandsk valuta verdt 702,5 milliarder norske kroner. Det viser sentralbankens rapport for tredje kvartal for forvaltningen av valutareservene.

I tillegg har sentralbanken plassert i overkant av 16.000 milliarder kroner i utenlandske verdiparpirer gjennom Oljefondet.