Og det står mye på spill: Kampen om kjøpekraften, veien ut av krisen og over 200 000 uten jobb.

– Vi kommer oss ikke ut av krisen med å spare oss til fant framover. LO aksepterer ikke reallønnsnedgang og svekket kjøpekraft, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

KLART KRAV: Konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik krever blant annet at kjøpekraften opprettholdes i årets lønnsoppgjør. Foto: Thor-Albert Frøsland / Thor-Albert Frøsland

Klokka 10-00 onsdag overleverer hun LOs krav til sin forhandlingsmotpart, administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Avstanden mellom partene er stor etter at NHO har signalisert en utgangsposisjon som er lavere enn forventet prisvekst, og arbeidsgiverne viser til konkurransesituasjonen med utlandet som hovedbegrunnelse.

Her står striden i lønnsoppgjøret

Spent stemning

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, det vil si at det bare forhandles om lønn. Blir ikke partene enige, hverken under forhandlingene de nærmeste dagene eller i eventuell mekling, blir det streik fra midten av april.

Blant de rundt 750 ansatte ved Kværner Verdal verft i Trøndelag er stemningen spent i forkant av forhandlingene mellom LO og NHO i Oslo. På grunn av smittevernhensyn skal lønnsoppgjøret foregå digitalt og på et hotell i sentrum av byen. Koronakrisen preger både lønnsforhandlingene og klubblederen for Verkstedklubben på verftet, Ståle Johansen.

– Her er vi konkurranseutsatt industri, men det er ingen grunn til å gjøre folk fattigere for å komme ut av krisen, med reallønnsnedgang, som arbeidsgiverne tydeligvis vil. Vi må kunne benytte oss av tjenesteytende næringer som service- og handelsnæringer leverer. Der er det mange som er hardt rammet av krisen. Da gjelder det å opprettholde kjøpekraften for å få folk tilbake i jobb, sier Johansen, til NRK.

– Hvordan er motivasjonen for en eventuell streik blant dine medlemmer, i en krisetid?

– Så aggressivt som NHO og Almlid har gått ut denne gangen og tydelig argumentert for reallønnsnedgang, vurderer jeg risikoen for streik større i år enn i fjor. Det blir et tøft oppgjør. Vi håper og tror naturligvis på løsning gjennom forhandlinger, fastslår klubblederen på Kværner Verdal.

Moderasjon

NHO har gjennomført undersøkelser blant sine medlemsbedrifter i forkant av lønnsoppgjøret. De danner grunnlaget for arbeidsgiverorganisasjonens utgangspunkt i forhandlingene.

Prisstigningen her i landet er beregnet til 2,8 prosent, mens lønnsveksten for Norges handelspartnere er beregnet av OECD til å ligge på 2,2 prosent. Når arbeidsgiverne onsdag mottar kravene fra LO, vil administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, argumentere sterkt for hensynet til det siste tallet.

VELDIG MODERAT: Administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen NHO, Ole Erik Almlid, vil ha et veldig moderat lønnsoppgjør i år. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Vi står midt i en krise og veldig mange bedrifter ligger nå nede, med virksomheten stengt, så vi må være veldig moderate i år. Og vi er nødt til å sikre at norske bedrifter styrker seg i konkurransen med utlandet og ikke motsatt, gjennom å ha et lønnsoppgjør som rammer bedriftene ekstra hardt i år. Det vil være veldig atomkrig, sier Almlid til NRK.