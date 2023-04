LO-lederen og NHO-direktøren ville ikke møte hverandre i Debatten

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid ville ikke møte hverandre i Debatten. Da programmet begynte sto de to overfor hverandre, men da Hessen skulle snakke, gikk Almlid ut.

– Vi har vært gjennom en mekling som har vært ganske tøffe tak for å forsøke å bli enige om lønnsoppgjøret i år, det har vi ikke klart. Nå forholder vi oss til Riksmekleren. Hvis vi skal snakke sammen så vil vi at dialogen skal gå gjennom ham så det ikke blir noen misforståelser. Kaller Mats oss inn, så kommer vi springende, sa Hessen Følsvik til Fredrik Solvang i Debatten tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

LO forkastet en skisse fra Riksmekleren søndag, og tok med det rundt 25.000 arbeidstakere ut i streik. Fra fredag vil 40.000 streike.

– Vi er i streik fordi det tilbudet som ble lagt på bordet på søndag i form av en skisse fra riksmekleren var rette og slett ikke godt nok for oss, sa LO-lederen.

– Målet vårt er å snu utviklingen, mange av våre medlemmer har hatt en lønnsnedgang. Derfor var det viktig for oss å få et godt generelt tillegg som går til alle. Så mange som mulig bør få økt kjøpekraft.

– Jeg håper at vi på et tidspunkt kan få et tilbud som gjør at vi kan komme til forhandlingsbordet igjen, og at vi kan få avsluttet streiken, sa Hessen Følsvik.

Hessen ville ikke si noe om hva dette forslaget skal inneholde.

Så forlot LO-lederen studio.

Så var det NHO-direktørens tur

NHO-direktør Ole Erik Almlid tok plass i studio.

– Det som ble lagt fram som en skisse betød at arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden fikk mye. Jeg ble veldig overrasket da vi så at LO valgte å si nei til den, sa Almlid.

NHO-direktør Ole Erik Almlid ankommer NRK før Debatten. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Vi fikk en skisse som gjorde at det burde vært mulig å komme videre, unngå en streik, fra fredag har vi 40.000 i streik, det er en alvorlig situasjon og vi må sørge for å komme oss ut av den fortest mulig,