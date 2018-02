LO-lederen med renteoppfordring og skryt av sentralbanksjefens årstale

Fra speilsalen i Norges Bank holdt sentralbanksjef Øystein Olsen tidligere torsdag den tradisjonsrike årstalen.

– Jeg synes det var en god tale, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NRK.

– Det sentralbanksjefen trakk fram, er at det er rom for lønnsvekst i år. Men han varslet også en renteoppgang i året som kommer, og da er det viktig å være klar over hvordan det påvirker oss her hjemme, fortsetter LO-lederen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier det er viktig å være klar over hvordan en renteøkning vil påvirke nordmenn. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Et godt tegn

Norges Bank har tidligere anslått at første renteheving på sju år kan komme i slutten av 2018. Det budskapet gjentok Olsen torsdag.

– I år kan renta bli hevet for første gang på 7 år – det er et godt tegn. To år etter at konjunkturbunnen i Norge ble nådd, har veksten i økonomien fått godt feste og ledigheten nærmer seg et normalt nivå, sa Olsen i talen.

Sentralbanksjefen sa at internasjonalt vil renteoppgangen trolig skje gradvis, men at vi må være forberedt på «at rentene også i mer normale tider vil bli liggende lavere enn for et par tiår siden».

Moderat renteoppgang

LO-lederen sier at det i Norge nå er husholdninger og bedrifter som har tilpasset seg et gjeldsnivå basert på lave renter, noe som ikke minst gjelder i boligmarkedet.

Gabrielsen sier den varslede renteoppgangen må foretas med varsomhet, og viser til hvor raskt markedet reagerer.

– Bare se på hvordan aksjekursen og verdens børser har reagert den siste tiden. Da vet vi hvordan selv en moderat renteoppgang raskt kan smitte over også i arbeidsmarkedet, sier han.

– Ville ikke endret

Dersom det var opp til eiendomsinvestor Olav Thon, ville han holdt renta uendret.

– Det er det altfor mange, spesielt unge mennesker, som er avhengige av gjennom store boliglån at det ikke blir for mye overraskelser. Nå går det bra, og det er ingen grunn til at den linjen skal brytes, sa Thon til NRK før sentralbanksjefens tale.

– Jeg mener det har lett for å få mye større konsekvenser enn hva kanskje politikerne og bankene er oppmerksom på, fortsatte Thon.