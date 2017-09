Hendelsen skjedde 30. april i år og oppstod i forbindelse med det politiet kaller en «trekkøvelse». Dette er en øvelse der livvaktene trener på å trekke pistolen ut av hylsteret og sikte mot et mål.

– Vi bekrefter at det ble avfyrt et vådeskudd i et våpenrom liggende i tilknytning til stallgården utenfor slottsbygningen 30. april i år. Vådeskuddet ble innrapportert på vanlig måte, og etterforskes av Spesialenheten, sier Ole Vidar Dahl, leder for enhet for nasjonale bistandsressurser, tilknyttet Oslo politidistrikt, i en SMS til NRK.

Tjenestemannen har gjennomført standard prosedyrer som innebærer kvalitetssikring og ny sertifisering. Tjenestemannen er nå i tjeneste.

Ifølge en rapport fra Politidirektoratet som NRK har fått innsyn i, står det at vådeskuddet skjedde i et våpenrom som politiet disponerer på Slottet. Ingen ble skadet, men skuddet laget et merke i veggen. Hendelsen skjedde ved nitiden på morgenen denne søndagen i april.

– For oss er det viktigste at distriktet har iverksatt tiltak slik de skal etter uønskede avfyringer, og at Spesialenheten er blitt varslet, sier seksjonssjef Jørn Scheldrup i Politidirektoratet.

Vil ikke kommentere

Etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker Liv Øyen sier de har mottatt saken og besluttet etterforskning:

– Vi kan bekrefte at Spesialenheten har mottatt en sak fra Oslo politidistrikt vedrørende et vådeskudd som skal ha skjedd 30. april. Saken etterforskes, men jeg kan ikke gå inn i noe fakta eller opplysninger for øvrig som vi har i saken.

NRK har vært i kontakt med Slottet. De vil ikke uttale seg rundt sikkerhetsspørsmål og henviser til politiet i Oslo. Oslo-politiet har så langt ikke svart på NRKs henvendelser.

Politidirektoratets innrapportering:

Avfyrte skudd på prinsessens skole

Det er ikke første gang at en av kongefamiliens politivakter skyter i veggen.

I fjor skrev NRK at en livvakt avfyrte et vådeskudd på skolen til prinsesse Ingrid Alexandra. Livvakten ble umiddelbart tatt ut av tjeneste, og han måtte testes på nytt for å få komme tilbake på jobb. Han måtte også undersøkes av eksterne psykologer.

Livvakten ble mistenkt for uforsiktig omgang med skytevåpen, men Spesialenheten for politisaker la bort saken fordi de mente det ikke var nok bevis for å konkludere med at livvakten hadde gjort noe straffbart.