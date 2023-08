– Nesten alt i livet endret seg. Jeg kan ikke jobbe og trener ikke som vanlig. Jeg må ta hensyn til både lys og lyd ved de aktivitetene jeg deltar på, sier Hilde Magelssen.

Det er lyst i stua og gardinene er trukket fra i det nye huset til Hilde Magelssen i Rælingen når NRK kommer på besøk.

Sånn er det ikke alltid.

På utsiden ser hun helt normal ut, men hun kjenner godt at energien og kreftene er mye mindre enn før. Foto: Amund Rotbakken-Gundersen / NRK

– Jeg trekker ofte for gardina når jeg er hjemme slik at det blir mørkere. Lys og lyd gjør meg utmattet og sliten, sier Magelssen.

Magelssen var tidligere håndballtrener, i full jobb og full av energi.

I 2015 fikk hun et hjerneslag som satte livet hennes på hodet. Med det ble hun del av en dyster statistikk. Hvert år rammes 12 000 nordmenn av hjerneslag.

Åtte år senere er formen til Hilde fortsatt så dårlig at hun ikke kan jobbe.

Kanskje kunne en nyutviklet app fra OUS og Norsk Luftambulanse gjort at hun ikke ble like syk.

– Jeg våknet en morgen og var ekstremt svimmel. Det var så vidt jeg klarte å komme meg på badet hvor beina sviktet under meg. Jeg kastet opp og ble liggende, forteller Magelssen.

Den nye appen gjør kommunikasjonen mellom ambulansen og legen mye enklere. Foto: Norsk luftambulanse

Hun klarte så vidt å krabbe inn til mannen som fortsatt sov. Han ringte ambulansen.

Da ambulansen kom frem til sykehuset, hadde formen bedret seg. Det ble tatt MR, men denne viste ikke tegn på slag. Legene kunne ikke forklare hvorfor hun hadde blitt akutt syk.

En telefon endret alt

Fire dager senere ringte telefonen.

– De hadde sett på bildene igjen, og det viste seg at jeg hadde hatt et lite slag i lillehjernen.

Dagene kan ofte bli for Hilde Magelssen. Dagene bruker hun ofte i skogen der hun bor. Foto: tRYGVE hEIDE / nrk

Da Magelssen fikk slag, hadde hun ikke de tradisjonelle «Prate, smile, løfte»-symptomene på slag i storhjernen, men symptomer på slag i lillehjernen.

Om Magelssens form i dag hadde vært bedre om slaget hadde vært oppdaget tidligere, er ikke mulig å si.

Men dess raskere et slag oppdages og behandles, dess større er sjansene for å bli bra.

Selv om Magelssens hjerneslag var relativt lite, ble konsekvensene store.

– Et lite slag mer enn stort nok for meg, forteller hun.

Derfor er Magelssen opptatt av at man skal finne nye og bedre metoder for å fange opp slag – også de mindre – så tidlig som mulig.

Det verktøyet kan nå ha kommet.

En app som kan hjelpe

Ambulansepersonell er ofte de første som kommer hvis du ringer 113.

Rune Tøftmoen er paramedisiner og har lang erfaring som ambulansepersonell. For ham er det viktig å kunne ta riktige og raske beslutninger i krevende situasjoner.

Han forteller at han tidligere ba pasientene smile, tale og løfte, dersom han mistenkte slag. Nå har han fått mer kompetanse og et nytt verktøy som gjør at han kan teste langt flere symptomer i ambulansen.

Når Rune Tøftmoen får pasienter med slagsymptomer kan han sende informasjonen direkte til nevrologen gjennom appen. Foto: Trygve Heide / NRK

Ved hjelp av en app på telefonen ser han hva som skal undersøkes.

– Så velger vi de illustrasjonene som passer symptomene til pasienten best, går videre og trykker oss gjennom alle de elleve undersøkelsene i appen.

Informasjonen blir sendt rett til vakttelefonen til nevrologen på sykehuset.

Han mener det har gjort hverdagen enklere, og pasientene tryggere.

– Før var det veldig vanskelig å snakke med spesialister for vi var på helt forskjellige nivåer og hadde ulik kompetanse og ulikt språk. Nå har vi samme kompetanse og undersøkelsesmetodikk, og da snakker vi mye mer likt. Da går dialogen mye raskere, sier Tøftmoen.

– Med appen snakker ambulansepersonell og nevrologer mer likt, forteller Rune Tøftmoen. Foto: Trygve Heide / NRK

Han har vært med på en studie hvor 267 ambulansearbeidere fikk opplæring i den samme metoden som legene bruker på sykehuset ved hjelp av den nye mobilappen.

Studien som er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus, OUS, viser at det gir resultater.

Lege og seniorforsker Maren Ranhoff Hov er prosjektleder for studien. Nå skal metoden innføres i helsetjenesten i Norge. Foto: Trygve Heide / NRK

I studien ble flere pasienter med små slag fanget opp, og det ble spart tid inne på sykehuset.

– Vi klarer å finne flere pasienter med de små hjerneslagene ved å øke kompetansen og bruke dette verktøyet, sier Maren Ranhoff Hov som er lege og seniorforsker ved OUS og i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hilde Magelssen håper andre kan få raskere behandling med den nye appen.

Flere år er gått siden livet til Hilde Magelssen endret seg drastisk. I dag har hun en liten stilling som erfaringskonsulent på en rehabiliteringsinstitusjon.

Hennes slag ble ikke oppdaget raskt. Nå håper hun at appen vil fange opp flere.

– Jeg er opptatt av at andre skal få et bedre forløp og raskere behandling slik at de kan få en mindre krevende ny hverdag enn jeg har hatt, avslutter Magelssen.

Magelssen er også opptatt av behandling slagrammede får i etterkant av slaget. Hun mener derfor at erfaringskonsulenter burde brukes i enda større grad.