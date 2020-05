Little Richard er død

Musikeren, som egentlig heter Richard Wayne Penniman, ble 87 år gammel. Sønnen, Danny Pennniman, bekrefter dødsfallet til Rolling Stone magazine.

The Guardian skriver at Richard har hatt helseproblemer de siste årene. Blant annet har han hatt slag, hjerteinfarkt og hofteproblemer, ifølge avisen.

Sherrifen i byen Macon i staten Georgia, hvor han var fra, har foreløpig ikke svart på den britiske avisens henvendelser.

Bassisten til Little Richard, Charles Glenn, sier til kjendisnettstedet TMZ at Penniman har vært syk i to måneder, og at han døde i sitt hjem i Tennessee med sin bror, søster og sønn til stede.

Glenn hadde snakket med ham i mars, og blitt invitert på besøk, men kunne ikke reise på grunn av koronasituasjonen.

Massiv innflytelse

I magasinet Rolling Stone beskrives Little Richard som grunnleggeren av Rock and Roll, og han inspirerte blant annet Elton John og The Beatles med sin musikalske stil.

Little Richards største hiter kom på 50-tallet med «Tutti Frutti», «Long Tally Sally» og «Rip it Up». Han fikk ingen flere topp ti-hits etter 1958, men påvirkningen hans var massiv, ifølge Rolling Stone.

Han ble kjent for sin scenestil med sminkede øyne og fargerike klær, ifølge The Guardian. Prince fulgte senere i hans fotspor.

Penniman trakk seg tilbake fra rockemusikken i 1957, og utdannet seg til prest. I 1959 ga han ut et gospelalbum med navnet «God is real», skriver avisen.