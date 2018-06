Liten støtte til fjerning av rentefradraget

I Sverige diskuteres det hvorvidt man skal fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Flere økonomer NRK har vært i kontakt med anbefaler at også norske politikere kutter ut denne muligheten.

I Sverige har både Riksbank-sjefen og finansmarkedsministeren tatt til ordet for dette, men det har liten politisk støtte i Norge. Følgende partier på Stortinget vil beholde rentefradraget: SV, Ap, Sp, Krf, Venstre, Høyre og Frp.

Arild Hermstad fra Miljøparitet De Grønne (MDG) er blant de få politikerne som vil følge etter svenskene.

– Vi mener at vi bør redusere det og fase det ut på lang sikt. Det kan vi enten gjøre ved å kutte det helt til null i løpet av 20-30 års periode, eller etablere et tak på hvor mye man skal få lov til å trekke fra på rentefradraget, sier Hermstad.

VIL FJERNE: Arild Hermstad er en av få som vil fase ut rentefradraget på sikt. Foto: Geir Olsen / NPK

Gir høye boligpriser

Ifølge Hermstad, bidrar rentefradraget til å holde unge mennesker utenfor boligmarkedet.

– Vi har veldig høye boligpriser i Norge og rentefradraget bidrar til høye priser.

Hermstad får støtte fra politisk rådgiver Seher Aydar i Rødt. De ønsker å sette et tak på hvor mange rentekroner som kan trekkes fra på skatten til 100.000 kroner. Ifølge Rødt, tilsvarer denne summen en boligverdi på 3 millioner kroner.

– Dette vil være et tiltak som er bra for de som eier helt vanlig boliger, men også for de som trenger å komme inn på boligmarkedet, sier Aydar.

Vil ramme de unge

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV er ikke enig med sin kollega på venstresiden.

– Å fjerne rentefradraget vil nok ramme de som kom siste inn i boligmarkedet og de unge, mener Kaski.

SV-politikeren er dermed på linje med finansminister Siv Jensen, som mener det er en dårlig idé å fjerne fradraget.

VIL BEHOLDE: Kari Elisabeth Kaski vil bevare rentefradraget. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Kaski vil heller skattlegge det økonomene kaller fordelen av å bo i egen bolig.

– Vi ser nå at det er mer lønnsomt å putte penger i boligmarkedet enn å investere i nytt næringsliv. Da får du boligspekulasjon og galloperende priser. De som er unge og lavlønte sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.