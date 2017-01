Lite helsefarleg luft i Oslo på morgonen

Klokka 06.00 tysdag 17. januar vart dieselbilforbodet sett i verk fordi det var varsla akutt helseskadeleg forureining i Oslo sentrum.

Fram til no er det ingenting som tyder på det, dersom ein skal tru informasjonen frå luftmålarane som Bymiljøetaten brukar.

Framleis ingen teikn på svært farleg forureining

På grunn av kaldt og stille vêr var det fare for inversjon, eit fenomen som oppstår når temperaturen er varmare oppe i troposfæren og lågare nærmast bakken. Sidan kald luft er tyngre enn varm luft, er eit luftlag med inversjon svært stabilt, og fungerer som eit «lok» over byen.

Dieselbilforbodet vart innført for å avgrense den varsla akutt helsefarlege forureininga. Luftkvalitet.info varsla at det allereie klokka 04.00 i natt kom til å vere oransje nivå i Oslo sentrum. Det har til no ikkje skjedd.