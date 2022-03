Listhaug: Stortinget må inn i Tajik-saken

– Vi vil nå drøfte hvordan vi skal stille spørsmål fra Stortinget, som hun formelt må svare på. Det er fordi det er en alvorlig sak. Hun er øverste ansvarlige for Nav, som har et utrolig strengt regelverk. Der hjelper det ikke å si at man har krysset av feil, sier Frp-lederen til NRK.

– Hvilke formelle spor og muligheter finnes?

– En mulighet er selvsagt å ta det gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen. Vi har også mulighet til å stille skriftlige spørsmål. Men det er helt klart at den er altfor alvorlig til at den kan passere, fordi det er med på å svekke tilliten til politikere, sier Listhaug.

Hun er ikke tilfreds med svarene som arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) så langt har kommet med i ulike intervjuer i pressen.

– Hadia Tajik har mange spørsmål å besvare, sier Listhaug.

NRK har tirsdag formiddag sendt Listhaugs uttalelser til Tajik, men foreløpig ikke fått svar.

Fremskrittspartiet har i et notat formulert 20 spørsmål partiet ønsker å få svar på, blant annet:

Forhold omkring kontrakten Tajik inngikk i Rogaland om å leie en leilighet hun aldri brukte.

Om Tajik har gjort seg skyld i skatteunndragelse, ettersom hun ikke kan dokumentere boutgifter på hjemstedet.

Om, og i tilfelle hvordan, saken ble tatt opp i forkant av regjeringsdannelsen i fjor høst.

– Feilvurderinger

Hadia Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010 og oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter. På den tiden var hun politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

Men etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt. Avisen har skrevet at Tajik aldri bodde i leiligheten eller betalte noe for den.

Tajik har bekreftet dette, men svart at hun bodde hos foreldrene og hadde utgifter der. Hva hun betalte for eller hvor mye, husker hun ikke.

Til nå har Tajik kun kommentert saken i mediene, men internt i Arbeiderpartiet har den også vært oppe til diskusjon. Under et sentralstyremøte i Ap mandag valgte Tajik selv å redegjøre for partiet.

– Jeg tar til meg at det blir stilt spørsmål rundt hva jeg har gjort og ikke. Det er ikke tvil om at jeg har gjort feilvurderinger tidligere, skrev hun i en skriftlig kommentar til NRK etter møtet.

– Små og store innkjøp

I forkant av mandagens sentralstyremøte i Ap gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i VG sammen med lederne i LOs to største forbund, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Mette Nord i Fagforbundet.

De tre LO-toppene krevde klare svar fra Tajik for å «gjenopprette tilliten». Et av spørsmålene som er reist, knytter seg til utgiftene som Ap-nestlederen oppgir å ha hatt hjemme hos foreldrene sine. Til dette svarte hun som følger til VG mandag kveld:

– Jeg har prøvd å gå opp løypa for å få opp mest mulig informasjon, og spurt foreldrene mine, men vi hadde ikke noen skriftlig avtale, vi avtalte bare muntlig at jeg skulle dekke løpende utgifter. Det dreier seg om store og små innkjøp, sier Ap-nestlederen.

NRK har spurt de tre LO-toppene om svarene fra Tajik under møtet var tilfredsstillende eller ikke. LO-lederen formulerer seg slik:

– Vi ønsker ikke å kommentere på hva som har blitt diskutert i sentralstyret, men er glad for at Hadia Tadjik ser alvoret i saken, sier Peggy Hessen Følsvik. Hun tilføyer at det er kommet mange reaksjoner på saken fra medlemmer og tillitsvalgte.

– I denne type saker er det viktig å ha full åpenhet rundt hva som har skjedd. Den videre håndteringen hører nå hjemme hos Arbeiderpartiets ledelse, fortsetter hun.

– Innrømmelse

Minst to ganger etter 2006 stadfestet Tajik overfor Statsministerens kontor (SMK) at hun mente hun oppfylte vilkårene for pendlerbolig.

– Det stemmer at Tajik bekreftet at hun oppfylte vilkårene i 2008 og 2009, skrev statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved SMK i en e-post til NRK før helgen.

Selv har Hadia Tajik valgt å gå til det skritt å betale ekstraskatt, kunne hun fortelle på Facebook i forrige uke.

– Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010, skrev hun.

Dette poenget biter Frp-leder Sylvi Listhaug seg merke i.

– Det må da kunne ses på som en liten innrømmelse. Det verserer også kontrakter på leiligheter der vedkommende ikke bor. Det er mange alvorlige forhold i denne saken som det er god grunn til å gå nærmere etter i sømmene.

– Hvorfor er det så viktig å få svar på dette når det ligger 15–16 år tilbake i tid?

– Det er fordi det handler om tilliten til politikerne. Det er klart at det setter et ekstra krav når du er i en regjeringsposisjon, når du sitter på Stortinget, da må man forvente at man har fulgt lover og regler.

Listhaug viser til LOs reaksjoner og sier saken handler om tilliten til landets arbeidsminister.

– Den er vi nødt til å fortsette å ha. Det vil svarene hennes egentlig avgjøre om vi har.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Hadia Tajik har en rekke spørsmål hun må besvare i saken om pendlerboligen hun benyttet på 2000-tallet. Her med partiets mediesjef Kjetil Løset. Foto: Mats Rønning / NRK

Ifølge Listhaug er ett av de sentrale spørsmålene nettopp knyttet til Tajiks utgifter i foreldrenes hjem.

– Det var også sånn på den tiden at vi hadde kort som vi brukte flittig. Hvis det er gjort innkjøp, burde man kanskje kunne dokumentere noe av det. Vi forstår det slik at det ikke er noen faste overføringer. Jeg synes det er et svar som er litt løst i fisken, og som det er grunn til å bore videre i, sier Frp-lederen.

Stiller spørsmål

Tidligere har Høyres Henrik Asheim, Rødts Mimir Kristjánsson og Venstres Alfred Bjørlo gått ut i VG og krevd at Tajik svarer på flere spørsmål knyttet til saken.

Samtidig med at Listhaug varsler et konkret etterspill på Stortinget, sendte Bjørlo i dag et skriftlig spørsmål til Tajik.

Han spør om hva konsekvensen vil være hvis mediene avslører at en Nav-klient over flere år har fått tildelt statlig støtte, som for eksempel bostøtte, bygd på innlevering av fiktig dokumentasjon til Nav.

– Vil det da være tilstrekkelig at den aktuelle personen tilbyr seg frivillig å betale tilbake beløpet det ikke finnes reell dokumentasjon på, for å unngå ytterligere reaksjoner fra Navs side, eller vil regelverket tilsi at Nav uansett vil forfølge saken på annen måte?

Tajik har seks hverdager på seg til å svare på spørsmålet fra Stortinget.

Også Kristjánsson bruker nå Stortingets system med skriftlige spørsmål til statsrådene for å få svar. Han sier til Aftenposten at han ser seg nød til å stille flere spørsmål siden Tajik ikke har besvart dem i mediene.

– Kan statsråden redegjøre for Stortinget om hva slags boutgifter hun hadde hos sine foreldre i perioden hun fikk tildelt pendlerbolig fra 2006-2010, og anslå omlag hvor store disse var?

Rødt-representanten gjengir samtidig flere av spørsmålene som har vært oppe i mediene, blant annet hva Tajik selv har gjort for å komme til bunns i saken.

Tajik selv har flere ganger holdt fast på at hun har gjort det hun kan for å gå opp løypa.