Listhaug: Jeg føler et sterkt behov for å svare

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått mye kritikk for et innlegg på Facebook i helga, der hun skrev at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens.

– Debatten rundt min FB status raser og sterke følelser er i sving. Mange lurer på hva nå, hva tenker jeg. Jeg føler et sterkt behov for å svare på det! skriver hun.

– Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på, sier Listhaug.

Hun skriver at debatten har «bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror».

Meninga med det omstridte utspillet var, ifølge Listhaug, kun å diskutere et politisk forslag. Utgangspuntet var et forslag, som ble nedstemt i kommunal- og moderniseringskomiteen, om å kunne ta passet fra fremmedkrigere uten domstolsbehandling.

– Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig, skriver Listhaug.

Listhaugs kommentar kommer kort tid etter at KrF krevde en beklagelse fra ministeren.

Om kritikk fra Støre: – Jeg ble lei meg

Tidligere på dagen tirsdag kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med kraftig kritikk av regjeringa som følge av Listhaugs utspill.

– Jeg ble lei meg da Ap- lederen sa i sin landsstyremøtetale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har, skriver Listhaug.

Klokka 21.55, rundt 20 minutter etter Listhaug la ut sin kommentar, lå likevel det omstridte Facebook-innlegget fortsatt på sida til Listhaug.

NRK har gjentatte ganger tirsdag forsøkt å komme i kontakt med Listhaug, via hennes rådgiver, for å gi henne mulighet til å svare på kritikken fra Støre.

Den nasjonale støttegruppa etter 22.juli har bedt om et møte med statsminister Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Sanner (H). Solberg har bekrefta overfor NRK tirsdag kveld at hun skal møte støttegruppa.

Listhaug kommenterer de etterlatte og de overlevende etter Utøya i innlegget sitt tirsdag:

«Jeg har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde det grusomme som skjedde i 2011».