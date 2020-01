Listhaug: – Ingen planer om å opptre som bølle i Stortinget

Det er nå en uke siden Fremskrittspartiet trakk seg fra Solberg-regjeringen. Sylvi Listhaug og lederne i Frp samles i dag til strategiseminar på Gardermoen.

– Målet er nå rett og slett å jobbe for å gjøre Fremskrittspartiet blir størst mulig fram mot valget i 2021 for å få størst mulig politisk gjennomslag, sier Listhaug til NRK.

Granavolden-plattformen som de inngikk med Høyre, Venstre og KrF for ett år siden er skrotet, og opposisjonspartiet vil jobbe ut ifra sitt eget partiprogram som Listhaug er med å på å skissere opp.

– Nå er det vår partipolitikk som skal legges på bordet og som skal være rettesnora, sier Listhaug.

Uenige om iskanten

Listhaug varsler at partiet har planer om å være kompromissløse mot det hun kaller symbolpolitikk knyttet til oljenæringen og klimautslipp.

– Vi har ingen planer om å opptre som noen bølle i Stortinget, men vi kommer til å være tydelig og gjenkjennelige, sier Listhaug.

Til tross for at Frp nå har trukket seg fra den politiske plattformen, sier leder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, at regjeringens politikk vil ha sitt utgangspunkt i Granavolden-plattformen. Ropstad håper fra støtte fra den gamle regjeringspartneren.

– Nå får vi se hva tiden bringer, men det naturlige vil være at vi går etter Frp i Stortinget. Vi har utarbeidet mye felles politikk. Sier Frp nei, så vil det åpne seg muligheter, sier Krf-lederen og peker mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og resten av opposisjonen.

Listhaug sier at iskanten blir et av de viktigste spørsmålene i tiden som kommer. Den politiske dragkampen om hvor langt nordover Norge skal lete etter olje førte til strid innad i regjeringen.

Spesielt Frp og Venstre sto langt fra hverandre.

Listhaug og Frp ønsker at iskanten skal flyttes nordover, og de har tidligere uttalt at å flytte den sørover vil bli sett på som en krigserklæring.

Ropstad innrømmer at det kan bli vanskelig å få til et samarbeid med Frp i det betente spørsmålet.

– Vi har funnet gode løsninger med Frp før også, men når Sylvi er tydelig som hun er, så regner jeg med at hun er vond å overtale i Stortinget, sier Ropstad til NRK.

Krf-lederen har også utfordret Ap-leder Jonas Gahr Støre om å ta et tydelig standpunkt om hvor grensen for iskanten bør gå.

Listhaug sier til NRK at hun og partiet ikke har planer om å opptre som bøller i Stortinget, men advarer om at de ikke kommer til å akseptere hva som helst fra Regjeringen.

– Vi ønsker å ha venner og et konstruktivt samarbeid, men ingen skal la seg overraske av at Frp vil ha mest mulig gjennomslag for vår politikk, nå som vi er et rent opposisjonsparti, sier Listhaug.