Listhaug: – Forstår kritikken fra Sverige

Innvandrings- og integreringsministeren fikk spørsmål om gårsdagens Sverige-tur da hun besøkte politiet på Manglerud i Oslo.

– Hva tenker du om at svenske politikere oppfattet det som en provokasjon?

– De har en annen debatt i Sverige, og langt mindre åpenhet enn vi er vant til i Norge. Her tar vi tak i utfordringer og diskuterer dem. Så sånn sett har jeg forståelse for det, sier Listhaug.

Omstridt tur

Da det ble kjent at Listhaug skulle besøke Rinkeby for å lære av det Listhaug mener er feiltrinn i svensk innvandrings- og integreringspolitikk, valgte migrasjonsminister Heléne Fritzon å avlyse sitt planlagte møte med statsråden.

Sveriges statsminister Stefan Löfven støtter nå avgjørelsen hennes, ifølge VG. Også byrådslederen i Stockholm reagerer på turen.

– Det må vi ta til etterretning, men nå har jo Stefan Löfven vært på Aps landsmøte tidligere i år og støttet dem, så han har vel sine preferanser i norsk politikk, sier Listhaug til NRK.

– Jeg syns det er dumt at vi ikke fikk til møtet i går, og ser fram til å samarbeide med min svenske kollega senere, utdyper hun.

Avviser valgkamp

Mange har kritisert Listhaugs skattefinansierte tur for å være mer valgkamp enn et offisielt oppdrag som statsråd. Selv holder hun fast ved at hun var i Sverige for å lære.

– Det jeg er opptatt av, er det vi har lært i Sverige: At det er viktig å sette inn støtet tidlig der man ser utfordringer. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner til politiet i Sør-Oslo neste år, sier hun.

SOM VEPSER: Sylvi Listhaug hevder hun ikke fikk snakket med noen innbyggere i Rinkeby, fordi journalistene «er som vepser» rundt henne. Her møter hun pressen på Manglerud i Oslo. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Jeg hadde planer om å reise til Sverige i vår, men så ble jeg gravid, fikk et barn og hadde permisjon. Så jeg fikk det ikke til før nå. Men jeg syns det var et nyttig besøk, sier hun.

– Fikk du snakket med noen av de som bor der?

– Det var vanskelig å snakke med andre enn journalister, for dere er som vepser rundt meg, svarer statsråden.