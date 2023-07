Listhaug vil åpne kontrollsak mot Brenna

Kunnskapsministeren sendte torsdag brev til Stortinget, etter at kontrollkomiteen i forrige uke stilte en rekke spørsmål til statsråden rundt habilitet.

– Vi mener det fortsatt mangler så mange svar fra Brenna at det er behov for å åpne kontrollsak i Stortinget, slik at vi får stilt alle relevante spørsmål til statsråden, sier partileder Sylvi Listhaug.

Det var DN som omtalte saken først.

Fikk svar

I dag fikk kontroll- og konstitusjonskomiteen svar fra Brenna på deres oppfølgingsspørsmål om håndtering av spørsmålene om habilitet knyttet til styremedlemmer i Utøya AS og Frode Elgesem.

Basert på Brennas svar kan komiteen åpne en formell sak mot Brenna, som kan føre til høring i Stortinget.

Det krever støtte fra en tredjedel av Stortingets medlemmer.

Frp har også tidligere uttrykt ønske om kontrollsak, og Listhaug har tidligere uttalt at hun er misfornøyd med Brennas svar på habilitetsspørsmålene.

– Vi føler at vi ikke gode svar på flere av de helt sentrale spørsmålene. Vi synes også det er merkelig at statsråden ikke har fått kunnskap om habilitetsvurderingen hennes statssekretær ba om, sier partileder i Frp Sylvi Listhaug.

– Viktig for meg å rydde opp

– Jeg setter pris på muligheten til å belyse alle sider av saken overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen og har i dag svart på deres oppfølgingsspørsmål. Det er viktig for meg å være åpen og rydde opp, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til NRK torsdag kveld.

Brenna har tidligere beklaget habilitetssaken.

BEKLAGER: Kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna har beklaget seg til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: NTB

– Jeg har gjort feil ved håndteringen av spørsmål om min habilitet. Det er alvorlig, og det beklager jeg. Jeg har et ønske om å være åpen og ærlig om denne saken og å rydde opp på best mulig måte, sier Brenna.