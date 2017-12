Listhaug tolker manglende svar som en tillitserklæring

– Jeg er veldig glad for tilliten Stortinget gir meg, sier Frp-statsråden om opposisjonens klare nei til å svare på hennes 26 spørsmål om hvordan vedtaket om returstans skal gjennomføres.

– Jeg registrerer at det ikke kommer noen innvendinger til fremgangsmåten jeg nå har skissert. Da legger jeg det til grunn i det videre arbeidet, sier Listhaug.

– En del løse tråder

For én måned siden vedtok stortingsflertallet, mot Høyre og Frps stemmer, ny behandling av søknadene til noen av de enslige mindreårige asylsøkerne som ellers hadde måttet forlate Norge når de fyller 18 år.

Mandag denne uken sendte Sylvi Listhaug et brev til Ap, Venstre, KrF, Sp, SV, MDG og Rødt med 26 spørsmål om hvordan vedtaket skal tolkes og praktiseres. I et felles svar til Listhaug og statsminister Erna Solberg skriver opposisjonspartiene at de ikke kommer til å svare på innvandringsministerens spørsmål.

– Jeg er veldig forundret, for i debatten i Stortinget var Jonas Gahr Støre veldig tydelig på at dersom det trengtes avklaringer, så ville de gjerne stille opp på det. Grunnen var at det var et hastevedtak som ble fattet, uten for eksempel merknader, som innebar at det var en del løse tråder til hvordan det skal følges opp, sier Sylvi Listhaug.

– Kommer selvsagt til å gjennomføre

– I svaret fra opposisjonen skriver de at brevet ditt «etterlater inntrykk av at statsråden ikke evner å gjennomføre ansvaret det er å følge opp Stortingets vedtak». Hva er ditt svar til det?

– Tvert imot. Jeg er opptatt av å på en best mulig måte følge opp det som var Stortingets intensjon i forslaget. Jonas Gahr Støre var i debatten veldig tydelig på at dersom det var uklare punkter, så ville de mer enn gjerne bidra til å oppklare det. I brevet har jeg først og fremst skissert hvordan jeg ønsker å gjennomføre Stortingets vedtak. Jeg registrerer at det ikke er noen innvendinger til det, og jeg kommer selvsagt til å gjennomføre i tråd med det.

MØTTES TIL DEBATT: Da Støre og Listhaug debatterte vedtaket om returstans i Dagsrevyen 14. november, sa Ap-lederen at han «gladelig» ville hjelpe henne med «tekstfortolkning».

Listhaug sier at vedtaket som ble gjort 14. november var et «veldig uvanlig vedtak, som ble gjort over bordet, der det ikke var noen merknader og ingen utredning på forhånd».

– Så mitt anliggende i denne saken er rett og slett at jeg ønsker å gjennomføre dette vedtaket i tråd med det Stortinget ønsker, sier statsråden.

– Så registrerer jeg at det ikke kommer noen innvendinger til fremgangsmåten jeg nå har skissert. Da legger jeg det til grunn i det videre arbeidet, og er veldig glad for den tilliten Stortinget gir meg.

Avviser at hun legger opp til et spill

– Du sendte 26 spørsmål og fikk null svar. Hvordan skal du nå få svar på det du lurte på om vedtaket?

– Nå registrerer jeg at man ikke har noen innvendinger til måten jeg skisserer at jeg vil gjennomføre vedtaket på. Jeg kommer derfor til å gjennomføre vedtaket i tråd med det jeg skriver i brevet, og jeg er glad for at Stortinget har så stor tillit til at jeg vil gjennomføre dette på en god måte.

– Har du tilstrekkelig kunnskap nå til å gjennomføre vedtaket?

– Nå har jeg informert om hvordan jeg tenker å gjennomføre det, og skulle det være noe i måten jeg vil gjøre det på som er i strid med Stortingets vedtak, så regner jeg med at jeg vil få tilbakemelding om det fra partiene som har gjort vedtaket.

– Kritikerne dine sier at du legger opp til et spill og at du trenerer saken. Gjør du det?

– Overhodet ikke. Det eneste jeg ønsker er å få til en gjennomføring av vedtaket som er i tråd med det som ble vedtatt. Det var et veldig uvanlig vedtak, det finnes ingen merknader i saken, så mitt anliggende er å få gjort dette på en best mulig måte. Men jeg registrerer nå at Stortinget har veldig stor tillit til at gjennomføringsmåten jeg legger opp til er bra, og da kommer jeg til å sette i gang utformingen av instrukser og forskrift i tråd med det.

Gjennomfører «mer enn gjerne»

– Så når de antyder at du ikke gjør jobben din når du må be opposisjonen om «hjelp», da tar de helt feil?

– Min intensjon er at jeg ønsker å gjøre dette på en best mulig måte, som er i tråd med det som var intensjonen til de som gjorde vedtaket. Så da får jeg ta til meg den tilliten, at de mener at jeg vil gjøre det på en god måte, og at ikke kommer noen innvendinger på måten jeg skisserte i brevet. Da er det bare å sette i gang å gjennomføre det, og det skal jeg mer enn gjerne gjøre, sier Listhaug.