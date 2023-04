– Skyhøy prisstigning, diktaturer som bruker energi som våpen mot vesten og sosialistisk flertall på Stortinget. Høres det kjent ut?

Sylvi Listhaug mener mye er likt fra da Anders Lange stod på scenen på Saga Kino i 1973 og Norge av i dag.

– Å kjempe for frihet er like viktig i dag som for 50 år siden, sa Listhaug.

Vil skrote frihandelsavtale med Kina

Listhaug sier regjeringen har vært naive overfor Russland, og at med Russland og Putin som nabo i øst må Norge styrke sin forsvarsevne i tiden fremover.

– Istedenfor å bruke oljepenger på å øke bistanden til land som til og med nekter å ta avstand fra Putin, skal Frp bruke oljepenger til å trygge Norge.

Frp-lederen mener den demokratiske verden må samarbeide om hvordan handelen med «udemokratiske regimer» skal håndteres, og har ett klart krav:

– Første bud er å skrote arbeidet med en handelsavtale med Kina. Norge skal stå på rett side i historien – og det er ikke på samme side som diktaturer!

Listhaug er den første partilederen som sier klart nei til denne handelsavtalen med Kina.

– Vi kommer fortsatt til å handle med Kina og kjøpe julepynt og leker og fortsette å selge laks. Men vi må gjøre oss mindre avhengig av Kina og andre udemokratiske regimer når det gjelder viktige råvarer til industriproduksjon, smittevernutstyr og medisiner for å nevne noe.

FEIRING MED BISMAK: Sylvi Listhaugs Fremskrittsparti feirer 50 år i dag, men gjør det ikke så bra på målingene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mener det ikke er behov for ny EU-debatt

Frps gamle regjeringspartner Høyre mener nå det er på høy tid å ta debatten om EU-medlemskap. I talen får Erna Solberg klart svar fra Frp-lederen.

– Nei, Høyre: Det er ikke noe behov for en ny EU-debatt i Norge. Det er behov for at norske politikere løser problemene til folk.

– Så til Erna og alle velgerne vil jeg si: Når Frp vinner valget i 2025 blir det ingen norsk EU-søknad! Vi trenger ikke mer overstyring fra Brussel, vi trenger mindre.

PENSJONERT: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen (til venstre) får servert vaffel fra Morten Stordalen og Hans Andreas Limi i vaffelbua før Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politisk risiko og lakseskatt

Listhaug tok også et kraftig oppgjør med lakseskatten, og mente det nå er knyttet politisk risiko til å investere i Norge.

– Er det da så rart at vi ser en kraftig økning i utflagging av dyktige gründere og verdiskapere til utlandet? Skjønner ikke regjeringen at Norge taper på dette?

Listhaug sier Frp vil at større deler av verdiene blir igjen der de skapes, og kom også med et kraftig spark til Senterpartiets finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Vedum, du er grunnrenteskattens far og norske bedrifters aller største fiende – i det som er den mest næringsfiendtlige regjeringen som Norge noensinne har hatt!

Se hele talen til Frp-leder Sylvi Listhaug under landsmøtet på Gardermoen her. Du trenger javascript for å se video. Se hele talen til Frp-leder Sylvi Listhaug under landsmøtet på Gardermoen her.

– Flau over Anniken Huitfeldt

Listhaug tok også opp protestene i Iran etter at Masha Amini døde i politiets varetekt fordi hun brukte hijaben feil.

– Jeg er flau over at Anniken Huitfeldt og Norge som et av få europeiske land velger å pleie omgang med et regime som henger unge menn fra heisekraner og terroriserer og dreper kvinner som nekter å adlyde presteskapet.

– Jeg er flau over at regjeringen inviterer Taliban på luksustur til Norge og tror at de skal få islamistiske terrorister til å endre kurs.

–Norge skal stå opp for friheten, ikke dulle med islamistiske terrorister, sa Listhaug.

Sliter i storbyene

Mens Frp gjør det bra langs kysten og i Nord-Norge, sliter partiet i flere av de store byene.

I Oslo ligger Frp rundt 5 prosent på målingene, etter at hele partiledelsen i Oslo ble byttet ut i fjor.

– Vi skal greie å løfte oss også i byene, men vi må være tålmodig også der, sa Sylvi Listhaug til Politisk kvarter i morges.

PARTILEDELSE: Frp-nestleder Terje Søviknes (til venstre), tidligere nestleder Ketil Solvik-Olsen og partileder Sylvi Listhaug på Landsmøtet til Frp 2023 Foto: Terje Pedersen / NTB

Spørsmål om lederstil

Listhaug fikk også spørsmål om det misnøye internt i partiet med hennes lederstil.

– Jeg vil si at vi har stor takhøyde i Fremskrittspartiet, og vi skal diskutere alle mulige spørsmål internt. Men anonyme kilder kommenterer jeg ikke, sier Listhaug.