Listhaug presset til unnskyldning

Ydmykende

Stortingsdebatten om tap av statsborgerskap for terrormistenkte ble en ydmykende seanse for Listhaug, og dermed også for hennes statsminister Erna Solberg.

Sjelden, om noen gang, har en norsk statsråd måtte overhøre en så voldsom kritikk fra en samlet politisk opposisjon i Stortinget. I dette tilfellet inkludert et regjeringsparti, Venstre.

Når det emosjonelle trykket i kritikken ble så sterkt, er naturligvis årsaken at terrorhandlingen 22. juli 2011 ble bakteppet for debatten om Listhaugs Facebook-innlegg.

Det retoriske grepet med å tillegge motstanderen andre intensjoner enn aktøren selv står for, er noe Listhaug har praktisert tidligere. Sist gang gjaldt det juristen Anine Kierulf som kritiserte Listhaugs karakteristikk av overgripere som monstre.

– Du får fortsette å forsvare de pedofile du da, mens jeg bekjemper dem, var budskapet hun kommuniserte da Kierulf advarte mot å dehumanisere overgripere.

Dette innlegget, som nå er slettet, publiserte Sylvi Listhaug (Frp), forrige fredag. Foto: NRK

Listhaug presset

Men da koblingen denne gang ble oppfattet som at Arbeiderpartiet setter hensynet til terrorister foran hensynet til nasjonen, var sprengkraften eksplosiv.

Hele Norge har vært vitne til en uke av politisk ydmykelse av regjeringen, med et foreløpig klimaks i Stortinget torsdag. Magnus Takvam, kommentator i NRK

Listhaug ble presset gang på gang til å komme med de nødvendige ord om at hun også unnskylder innholdet i Facebook-innlegget, og ikke bare at kommunikasjonen var feil og hensikten ikke var å såre.

Misnøye i Høyre

Én ting er kritikken fra opposisjonen i Stortinget. Men misnøyen med Listhaugs handlemåte og opptreden i Stortinget i formiddag, er betydelig også i Solbergs parti-Høyre.

Forventningen og planen var at Listhaug allerede i sitt første innlegg i torsdagens debatt skulle gå linen helt ut. Hun skulle unnskylde også innholdet i det hun postet på Facebook, med bilder av bevæpnede jihadister, og koblingen mellom Arbeiderpartiet og terror.

Når det ikke skjedde, var reaksjonene også blant Høyre-representanter sterke: Det faktum at Venstre har gått inn i regjering og at KrF risikerer å presses over til venstresiden, tilsier at også Listhaug må lese det politiske kartet rundt seg. Det er nå et klart krav i Høyre om at Listhaug framover legger om sin praksis, og viser i handling at hun tar kritikken på alvor.

Flere peker på at hennes rådgiver Espen Teigen, som har stort spillerom på vegne av Listhaug i sosiale medier, kanskje er den som må ofres for å vise at kursen skal legges om.

Her sier statsråd Sylvi Listhaug (Frp) unnskyld for Facebook-innlegget sitt.

Høy stjerne

Listhaug har fortsatt en høy stjerne i Fremskrittspartiet. At hun blir kritisert av opposisjonen og kommentariatet bidrar bare til å befeste inntrykket av en som tør å snakke rett fra levra og som ikke lar seg true.

Støtten er likevel sterkere blant partiets kjernevelgere enn hos rfps folk i regjeringsapparatet, der mange har sett seg lei på hennes Facebook-aktivisme og betrakter den som en trussel mot det borgerlige samholdet og regjeringsprosjektet.

Listhaugs stilling i partiet er likevel så sterk at det er politisk umulig å fjerne henne dersom noen skulle gå med slike tanker.

NTB scanpix ba, på vegne av Associated Press (AP), Listhaug om å fjerne bildet fra sosiale medier. Foto: Skjermdump / NRK

Neppe mistillit

Håpet hos Solberg om at torsdagens vedtak med sterk kritikk av statsråden skulle bli siste kapitel, ble åpenbart ikke innfridd. Jonas Gahr Støre lar det fremdeles henge i luften om Arbeiderpartiet vil støtte Rødts mistillitsforslag.

Før de aller siste rundene på talerstolen der Listhaugs unnskyldning ble mer og mer presis, ga Støre åpent uttrykk for at mistillit var et sannsynlig utfall. Etter stortingsmøtet er kommentaren at det ikke er avgjort, og at konklusjonen er åpen.

Støre registrerte at unnskyldningen kom til slutt, men når den til de grader måtte presses fram, stiller han spørsmålet om den er ekte. Oppfattes den ikke som det, er mistillit snublende nær.

Skulle Arbeiderpartiet komme fram til at mistillit er den riktige reaksjonen, vil det i så fall være fordi partiet mener saken med 22. juli som bakteppe krever det, som en politisk markering.

Mye tyder da på at også SV vil stille seg bak, fordi de i denne saken vil stå sammen med Arbeiderpartiet.

Når det er min klare vurdering at det ikke blir flertall for et mistillitsforslag, er årsaken enkel: KrF vil av politiske grunner ikke bidra til en mulig regjeringskrise.