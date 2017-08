Listhaug og Giske møtes til debatt om Rinkeby-besøket

Integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte bydelen Rinkeby utenfor Stockholm denne uken for å lære av det hun mener er feiltrinn i svensk innvandrings- og integreringspolitikk. Flere har kritisert besøket for å være en del av valgkampen og ikke et offisielt oppdrag som statsråd.

Minister avlyste møte

Da den norske statsråden satt på flyet til Stockholm, avlyste Sveriges migrasjonsminister det planlagte møtet med Listhaug. Ministeren sa at hun heller møter Listhaug etter valgkampen.

– Det har blitt veldig tydelig at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skrev Helene Franzon i en e-post til VG.

Franzon fikk støtte fra Sveriges statsminister, Stefan Löfven. Også byrådslederen i Stockholm reagerte på turen.

Sylvi Listhaug (Frp) reiste denne uken til Sverige for å lære av det hun mener er feiltrinn i svensk innvandrings- og integreringspolitikk. Foto: TERJE HAUGNES / NRK

– Bruker Sverige som skyteskive

Også flere norske politikere har tatt til ordet og kritisert Listhaugs Rinkeby-besøk.

– Listhaugs reise til Rinkeby er jo i seg selv en provokasjon. Jeg er helt målløs, sa Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne til NRK.

Venstres Abid Raja mener Listhaug reiste til Rinkeby for å skremme norske velgere med «svenske tilstander».

– Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sa han om besøket.

Den tidligere Sverige-ambassadøren Kai Eide er kritisk til at Listhaug brukte statens ressurser til å drive valgkamp i Sverige.

– Dette er bare med på å forsure Norges forhold til vårt naboland. Listhaug bruker Sverige som skyteskive for å drive fram saker i sin egen valgkamp, sa Eide til NRK.