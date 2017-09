Listhaug mener hun ikke har vært med på å hausse opp hijabdebatten

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ble i forrige uke etterlyst i debatten av Aftenpostens kommentator Trine Eilertsen, etter at det ble kjent at hijabkledde Faten Mahdi al-Hussaini (22) skal lede et tv-program på NRK.

NETTHETSET: Faten Mahdi Al-Hussaini (22) har opplevd massiv netthets for at hun bruker hijab i et TV-program på NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Listhaug svarte Eilertsens utfordring i en Facebook-melding hvor hun skrev:

– Det er ikke akseptabelt at unge jenter får hatmeldinger og blir trakassert for å ha på hijab. Uansett hva hun har på hodet, eller hvilke uttalelser hun har kommet med før, er Faten først og fremst en jente.

Listhaug skrev også i samme Facebook-innlegg at hun er imot barnehijab, nikab og burka, og at hun mener disse «kvinneundertrykkende» plaggene bør forbys.

– Har ikke hausset opp stemningen

HAR IKKE HAUSSET: Sylvi Listhaug mener at hun ikke har hausset opp stemningen i debatten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Har du vært med på å hausse opp stemningen mot hijab?

– Absolutt ikke, men jeg er imot at barn skal ha det på seg. Jeg mener det bør forbys, men så bør voksne mennesker få bestemme slike ting selv, sier Sylvi Listhaug til NRK torsdag kveld.

Hos NRK har det kommet inn nærmere 6000 klager. Debatten rundt Fatens hijab har også rast i sosiale medier.

De aller fleste reagerer på at programleder Siv Kristin Sællmann i 2013 ikke fikk bære et smykke med kors under en nyhetssending, mens det nå tillates hijab i aktualitetsprogrammer.

KRITISK: Trond Giske er kritisk til hvordan Sylvi Listhaug har utført jobben som integreringsminister. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeiderpartiets Trond Giske svarer dette på spørsmål om han syns Listhaug har hausset opp stemningen rundt hodeplagget hijab.

– Jeg syns at Sylvi Listhaug ikke jobber særlig mye som integreringsminister. Hun kunne ha gjort mer for å sørge for å bygge broer, få folk til å snakke godt om hverandre, og ikke å bygge opp frykt og mistenksomhet. Dette føyer seg inn i rekken av flere saker, sier Giske til NRK.

– Opp til Faten

Faten selv sier at hun den siste tiden har opplevd voldsom netthets.

– Jeg visste at jeg kom til å bli kritisert for min hijab. Men jeg visste ikke at jeg kom til å bli kritisert så mye, og jeg visste ikke at vi hadde så mye hat på grunn av et plagg. Det gjør meg bare sterkere selv om det til tider var slitsomt å lese noen av de stygge meldingene, sa hun til NRK torsdag.

Listhaug har tidligere uttalt at har sagt at hun ikke syns noe om at folk holder på sånn med unge jenter, og at folk skal behandle hverandre med respekt.

Burde hun ha tatt av seg hijaben i programmet?

– Det er opp til henne å bestemme, som en ung dame. Jeg ønsker et forbud mot barnehijab, men når man er voksen må man få bestemme selv, sier Listhaug.