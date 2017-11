Listhaug må svare om æreskultur

Arbeiderparti-politiker Jan Bøhler har tidligere i år uttalt at han mener at regjeringen gjør for lite i saker som omhandler sosial kontroll og æreskultur.

I en interpellasjon til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i dag, etterlyser Bøhler svar på hvilke tiltak regjeringen mener trengs for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge.

Flere tilfeller

I en rekke reportasjer i høst har NRK avslørt at norske ungdommer har blitt sendt til koranskoler i utlandet.

Flere av ungdommene NRK har snakket med forteller om en skolehverdag med omfattende vold og mishandling.



Tidligere i år kom det tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse som viste at de hadde bistått i 338 enkeltsaker fra nyttår til 31. august 2017.

Ifølge Kompetanseteamet omhandlet de fleste tilfellene æresrelatert vold, og mange av sakene handlet om unge jenter rundt 18 år.

Les også: Siktet for drapsforsøk

I september i år ble seks personer siktet for drapsforsøk på en 18 år gammel kvinne i Oppegård i Akershus.

De siktede er i familie med 18-åringen, og politiet mistenker at det dreier seg om æresvold. Alle de siktede nekter straffskyld.