Listhaug krever at Vedum forklarer seg i Stortinget om ESA-påstand

– Det er svært alvorlig dersom finansminister Slagsvold Vedum har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Lørdag sa Vedum til Dagsrevyen at regjeringen ikke kan gi mer i lønnsstøtte til kokker, servitører og andre i servicenæringen på grunn av EØS-avtalen.

– Vi har sjekket med ESA om vi kunne gå høyere. Problemet ved å gå enda høyere er at da kunne ordningen ha kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Da hadde vi risikert at det ble null. Så vi har dratt det så langt vi kan, sa finansministeren.

Norske restauranter er hardt rammet av koronarestriksjoner denne julen. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Lønnsstøtten gis til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

ESA er kontrollorganet som overvåker at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen.

ESA uenig i fremstilling

Men ESAs kommunikasjonssjef Jarle Hetland avviste Vedums versjon overfor NTB på søndag.

Jarle Hetland, kommunikasjonssjef i ESA Foto: ESA

– Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønna i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sier han.

Det er altså ikke EØS-regler som har hindret regjeringen i å gi mer. Dette får Frp-lederen til å reagere.

– At Vedum skyver ESA foran seg, og ESA tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken, sier Listhaug.

Vedum forsvarer seg med at departementet var i dialog med ESA i forbindelse med utarbeidelsen av ordningen.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at ESA har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med ESA så raskt som mulig, skriver finansministeren i en e-post til NTB.

Skal ha nytt møte med ESA

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har avtalt et nytt møte med ESA mandag formiddag, skriver de i en pressemelding søndag kveld.

– Vi er opptatt av at vi skal være innenfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligger der til det beste for norske bedrifter. Derfor er jeg optimistisk med tanke på de signalene ESA har kommet med i dag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Videre kommer det frem i pressemeldingen at:

«For at flere bedrifter skal kunne benytte seg av lønnsstøtteordningen foreslår regjeringen endringer som gir en mer fleksibel beregning av omsetningsfall. Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte.»

Kritikken hagler fra opposisjonen

Høyre støtter Frp i at Vedum må forklare seg på Stortinget.

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i, sier finanspolitisk talsperson for Høyre Tina Bru til NTB.

Alfred Bjørlo i Venstre krever fullt innsyn i Vedums dialog med ESA om lønskompensasjon

Alfred Bjørlo, medlem i næringskomiteen for Venstre Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK SOGN OG FJORDANE

«Det er sjokkerande at finansminister Vedum prøver å legge skulda på ESA for at regjeringa ikkje klarer å legge fram ei lønnsstøtte-ordning som kan hjelpe bedrifter og berge tusenvis av arbeidsplassar i serveringsbransjen og reiselivet», skriver Bjørlo i en pressemelding.

Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen er opprørt over Vedum har gitt ESA skylden for at regjeringen ikke ga mer i utsatte bransjer mer i lønnsstøtte.

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt Foto: Ihne Pedersen

– Når det viser seg at ESA ikke er hinderet blir det for dumt, da er det kun somling og vond vilje fra regjeringa som de selv må ta ansvar for. Det virker som regjeringa ikke har forstått krisa og alvoret for dem som nå er rammet, sier hun.

NHO og Virke reagerer

Både NHO og Virke er overrasket over at ESA selv hevder finansministerens påstand om at EUs konkurranseregler hindrer regjeringen i å gi mer i lønnsstøtte, ikke stemmer.

Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO Foto: Terje Bendiksby / NTB

– NHO har gjentatte ganger bedt om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydelig overfor NHO at lønnsstøtteordningen da ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikke var mer å gå på, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB.

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sier til NTB at saken overrasker stort.

– Vi fikk den samme beskjeden. At Vedum skylder på EØS, er merkelig, sier han.