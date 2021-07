– Det er helt klart at vi trenger flere kvinner i de fremste posisjonene og som toppkandidater, understreker Stenersen overfor NRK.

Hun slo selveste partinestoren Carl I. Hagen i kampen om tredjeplassen på stortingslista.

Men stortingsplass kan hun trolig se langt etter – den går til listetopp Christian Tybring-Gjedde og eventuelt Jon Engen Helgheim bak ham. Og Stenersens skjebne er symptomatisk i Frp:

Av kvinnelige kandidater er det bare Silje Hjemdal i Hordaland som har en fair sjanse til å klare en stortingsplass, slik meningsmålingene nå ser ut – i tillegg til Listhaug.

Partileder Sylvi Listhaug kan bli eneste Frp-kvinne på Stortinget etter høstens valg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Appellerer til menn

Stenersen tror det er flere grunner til Frps kvinnetrøbbel.

– Vi er veldig tydelig på noen få saker som kanskje appellerer ekstra til menn. Men det er veldig mye god politikk vi har for kvinner også som kan bli bedre på å løfte fram, sier hun.

Til tross for at det mangler kvinner i alle deler av Frp, som også VG har dokumentert tidligere i år, er ikke kvotering noe tema i partiet.

– Det jeg ønsker, er at kvinnene skal få sjansen og mulighetene uten at mennene må gi fra seg plassene, men at det er naturlig at kvinnene blir innstilt, sier Stenersen.

Heller ikke Listhaug vil ha noe av kvotering.

– Nei, absolutt ikke. Jeg har alltid vært en sterk motstander mot kvotering. Jeg mener det ikke er behov for kvotering heller, sa partilederen til NRK i vår.

– Flaut

I et forslag til nytt sentralstyre tidligere i år var Sylvi Listhaug den eneste kvinnen.

Flaut, mente stortingsrepresentant Roy Steffensen da NRK tok opp saken.

Nå ble ikke resultatet så ille. Til slutt ble fire kvinner valgt inn i sentralstyret.

Men samtidig forsvinner profilerte Frp-kvinner, som Kari Kjønnaas Kjos, Åshild Bruun-Gundersen, tidligere statsråd Solveig Horne og ikke minst partileder Siv Jensen, til høsten ut av Stortinget.

Siv Jensen går ikke på en ny periode på Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB

Listhaug avfeide i vår at Frp er et gubbeparti. Hun viste til at hun nå tar over etter Siv Jensen som partileder.

– Det viser at det er fullt mulig å lykkes i Fremskrittspartiet som dame.

Historikk med få kvinner

På NRKs supermåling nylig fikk Fremskrittspartiet støtte fra 10,2 prosent av velgerne.

– Det er kun en kvinne som kan føle seg sikker på stortingsplass, det er partilederen selv, Sylvi Listhaug. Hun kommer inn, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til NRK.

Statsviteren driver en blogg om norsk politikk.

– Dernest så er det Silje Hjemdal fra Hordaland. Hun er ikke på langt nær et så sikkert kort, men det ser ut som hun har en bra mulighet for øybelikket.

Marthinsen peker på at Frp har en historikk med lav kvinneandel.

Da partiet slo gjennom nasjonalt i 1989 og fikk 13 prosents oppslutning, ble bare én kvinne valgt inn.

I 1997 fikk Frp 15,3 prosents oppslutning og to kvinner på Stortinget.

Fire år senere fikk partiet støtte fra 14,6 prosent og tre kvinner valgt inn.

Det hører definitivt med til sjeldenhetene at så store partier har så få kvinner.

– Hvis du går til andre partier, må du nok helt tilbake til 1973 og KrF. Partiet gjorde et meget sterkt valg i kjølvannet av EF-avstemningen og fikk 12 prosent, men kun én kvinne av 20 representanter.

– Må gjøre noe

Marthinsen tror Frps politikk og profilering i saker som berører innvandring, samferdsel og skatt generelt i større grad apellerer til menn enn kvinner.

– Dernest er det nok også slik at Frp i liten grad prioriterer kjønn som et kriterium i nominasjonsprosessene, i motsetning til de andre partiene. Man vektlegger først og fremst politisk dyktighet og erfaring, sier han.

Valganalytikeren peker samtidig på at kvinneandelen i Frp var høyere for noen år siden.

– Det er også et signal om at man ikke har lyktes med å holde på de kvinnene man har klart å rekruttere. Det er noe partiorganisasjonen må ta på sin kappe og kanskje gjøre noe med for å skape en kultur som i større grad kan tiltrekke seg kvinner i årene som kommer.