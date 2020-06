Listhaug håper Norge taper kampen om plass i FNs sikkerhetsråd

I 13 år har Norge drevet kampanje for å sikre seg en plass i Sikkerhetsrådet. Avgjørelsen kommer i morgen, og Frp-nestlederen håper Norge taper valgkampen.

– Jeg håper virkelig ikke at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd. Det vil koste norske skattebetalere dyrt, sier Listhaug til TV 2.

Norge kjemper mot Irland og Canada om plassen i FNs mektigste organ. Sist Norge satt i rådet var i 2001 til 2002

Rådet består av 15 medlemmer. De fem permanente medlemmene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike har vetorett. Hvert år roteres fem valgte medlemmer inn for et toårig mandat.

– Vanskelig for Norge

– Hvis vi kommer inn, vil det kreve at vi bruker enda mer penger fremover. Vi har allerede svidd av millioner på dette her, og det som skjer er at vi kommer inn i det innerste og vil stå i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge, mener Listhaug.

KREVENDE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide erkjenner at det er krevende å sitte i Sikkerhetsrådet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttrykte til NRK tidligere i dag at hun er klar over dilemmaet mellom å fremme norske interesser og opprettholde et godt forhold til stormaktene.

– Selvfølgelig er det dilemmaer, og det er ingen enkel sak å sitte i Sikkerhetsrådet. Det har blitt mer krevende med årene, og det ser veldig annerledes ut nå enn for 20 år siden.

Hard konkurranse

Til tross for en lang og dyr valgkamp er det ingen garanti for at Norge blir valgt inn. Forrige gang var også Irland motkandidat, og ble valgt inn med et klart flertall.

Det blir ansett at alle tre kandidatene har gode sjanser. Seniorforsker Niels Naglehus Schia ved NUPI mener det er uklart hvordan valget vil gå.

– Det er en veldig tøff konkurranse. Det er tre veldig like land, så det blir nok avgjort på målstreken, sa han i «Politisk kvarter» tirsdag.

VALGKAMP: I 2018 besøkte Kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide FN i forbindelse med lanseringen av Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Søreide: Ansvar for Norge å bli valgt

Valgkampen har pågått siden 2007 og kostet minst 30 millioner kroner. Listhaug mener dette har vært bortkastede penger.

– Regningen vil bli mye større hvis vi kommer inn. Det innebærer et stort apparat og flere ansatte som skal jobbe med dette. Jeg håper virkelig ikke vi kommer inn, sier hun til TV 2.

Søreide ser det som et ansvar for Norge å bli en del av Sikkerhetsrådet.

– Det er viktig at små land tar internasjonalt ansvar for å definere utviklingen av internasjonal fred og sikkerhet, sier utenriksministeren.