Listhaug får støtte fra dansk kollega: – Hun vil komme enda sterkere tilbake

Den danske politikeren Inger Støjberg mener den norske venstresiden bevisst har misforstått innlegget Sylvi Listhaug (Frp) skrev på Facebook 9. mars, for så å bruke det mot henne.

– De har konstant hatt et horn i siden til Sylvi, fordi hun sterkere enn noen annen i norsk politikk har vært bannerfører for en streng innvandringspolitikk, og insistert på at innvandrere i Norge skal respektere norske verdier, skriver Danmarks innvandrings- og integreringsminister på Facebook.

Støjberg og Listhaug har vært svært nære kollegaer. Senest i august i fjor besøkte de Politiets utlendingsinternat på Trandum sammen, og snakket om mulighetene for å få til en hatpredikant-liste i Norge.

Svensk minister avlyste møte

Senere samme måned besøkte Listhaug Stockhom-bydelen Rinkeby for å «lære av svenske feil». På samme tur skulle hun egentlig ha et møte med Sveriges sosialdemokratiske migrasjonsminister Heléne Fritzon, men Fritzon avlyste i siste sekund.

– Det har blitt veldig tydelig at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skrev Fritzon i en e-post til VG.

– Vil bli savnet

Danske Støjberg roser imidlertid Listhaug for jobben hun har gjort som minister, og skriver at hun kommer til å savne henne som kollega.

Hvis den norske venstresiden tror at de har vunnet en seier i dag, så tar de feil, mener Støjberg.

– For det første blir hennes dyktige håndtering av innvandringspolitikken savnet, og for det andre er jeg helt overbevist om at Sylvi vil komme enda sterkere tilbake, skriver hun på Facebook.

– Skjør regjering

Svenske og danske medier har omtalt Listhaug-bråket bredt. I etterkant av Facebook-innlegget tirsdag morgen der justisministeren skrev at hun går av, har flere aviser i våre naboland skrevet at den norske regjeringen er svekket.

I en analyse skriver Berlingske-journalist Karl Külhmann Selliken at Listhaug er kjent for sine frittalende uttalelser, men at «et Facebook-angrep på Arbeiderpartiet var for hard kost for begge sider i norsk politikk».

Det at Listhaug trakk seg fra justisministerposten etter det omstridte innlegget, viser bare hvor skjør den norske regjeringen er, mener DNs journalist Jens Littorin.

Heller ikke Littorin tror tirsdagens utfall betyr slutten på Listhaugs karriere. Han viser til Siv Jensens uttalelse om at «Ap og KrF har gitt Listhaug den beste starten på hennes videre karriere».

– I noen kretser kan dette til og med gjøre henne mer populær, sier han.