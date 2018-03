Listhaug avlyser tur til Svalbard

Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) avlyser en planlagt tur til Svalbard som følge av mistillitsforslaget fra partiet Rødt mot statsråden som skal behandles i Stortinget tirsdag 20. mars. Det melder NTB.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beslutningen kommer samme dag som Senterpartiet har gjort det klart at de kommer til å støtte mistillitsforslaget.

– Nå er det Erna Solberg som sitter med nøkkelen. Hun har noen dager å tenke seg om. Det er en fordel for alle at det ikke blir en mistillitsrunde på tirsdag. Men vi kan ikke stille oss bak Sylvi Listhaug som justisminister, slik situasjonen har utviklet seg nå, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Innlegg på Facebook utløste Listhaug-bråket

Årsaken til mistilliten er et innlegg på Facebook der Listhaug skrev at Arbeiderpartiet tenkte mer på terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet når de stemte mot et forslag om at man skulle frata fremmedkrigere sitt norske statsborgerskap uten at det var behandlet i domstolen først.

Dette er innlegget statsråd Sylvi Listhaug (Frp) la ut forrige fredag. Foto: NRK

Innlegget lå ute i nesten én uke før det ble fjernet. Begrunnelsen var at Listhaug ikke hadde rettighetene til å bruke bildet, ikke selve innholdet i innlegget.

Samtidig gjentok Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim budskapet i innlegget til Listhaug til NRK.

Han sa også at det var Arbeiderpartiet selv som pisket opp til terrordebatt.

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NRK at spørsmålet om hvordan regjeringen vil håndtere mistillitsforslaget kun vil bli besvart i Stortinget.

– Den kommentaren jeg har er at Jan Tore Sanner kom med en unnskyldning på vegne av en samlet regjering i går. Sylvi Listhaug ga en klar og tydelig unnskyldning, og jeg mener at da skal jeg svare på ytterligere spørsmål om det, først og fremst i stortingssalen i fremtiden, sa Solberg.

Snakket på seg mistillit

Det som har utløst støtten til mistillitsforslaget både for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er måten Listhaug ba om unnskyldning for innlegget sitt på Facebook.

Torsdag måtte statsråden gjentatte ganger opp på Stortingets talerstol for å be om unnskyldning for et innlegg på Facebook.

Til slutt hadde hun vært på Stortingets talerstol fire ganger og bedt om unnskyldning åtte ganger.

Sylvi Listhaug måtte si unnskyld åtte ganger. Nå har begeret rent over for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug måtte si unnskyld åtte ganger. Nå har begeret rent over for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I en kommentar skriver NRKs politiske kommentator Magnus Takvam at en ydmyket Listhaug måtte presses til unnskyldning. I kommentaren heter det blant annet:

«Sjelden, om noen gang, har en norsk statsråd blitt utsatt for en så voldsom kritikk fra en samlet politisk opposisjon i Stortinget. I dette tilfellet inkludert et regjeringsparti, Venstre.»

Reaksjonen til Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at Listhaug hadde sagt unnskyld første gang, var:

– Dette holder ikke.

Han var klar på at Arbeiderpartiet i utgangspunktet ikke ønsket å støtte mistillitsforslaget mot Listhaug, men at hennes oppførsel og form på talerstolen gjorde at partiet til slutt snudde.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke imponert over statsråd Sylvi Listhaugs mange unnskyldninger. Du trenger javascript for å se video. Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke imponert over statsråd Sylvi Listhaugs mange unnskyldninger.

– Mistillit var ikke vårt opplegg da vi kom i Stortinget i dag, men etter å ha hørt justisministeren, hvor hun nærmest blir slept til en unnskyldning som det kan settes spørsmålstegn ved – og sett opp mot en uke der man har insistert på at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers sikkerhet enn nasjonens sikkerhet, så kan ikke Ap stemme nei til mistillit, sa Støre.

Nå sier også Vedum i Senterpartiet at det var Listhaugs form i Stortinget som fikk også deres beger til å renne over.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier Senterpartiet støtter mistillitsforslaget til partiet Rødt mot statsråd Sylvi Listhaug (Frp). Du trenger javascript for å se video. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier Senterpartiet støtter mistillitsforslaget til partiet Rødt mot statsråd Sylvi Listhaug (Frp).

Nå ligger Listhaugs videre skjebne i regjeringen i KrFs hender. De bestemmer seg for om de vil støtte mistillitsforslaget på mandag.