Listhaug angriper kulturordningene – har stemt «ja» til alle

– Det som er problemet er at det er urettferdig, disse støtteordningene som er laget. Når det gjelder kulturlivet får de dekket deler av inntektstapet, mens vanlige bedrifter, som har blitt brutalt nedstengt, får dekket de faste kostnadene, sier Sylvi Listhaug i Politisk kvarter.

De siste dagene har Frp-nestlederen gått i strupen på kulturminister Abid Raja (V) i VG.

Hun mener regjeringen har forskjellsbehandlet kultursektoren og andre deler av næringslivet under koronapandemien.

Og påpeker at flere av aktørene i norsk kulturbransje har utenlandske konserner i ryggen. Men ordningene Listhaug kritiserer, har hennes parti selv stemt for.

Har selv stemt for ordningene

– Det har vært en rekke støtteordninger til kulturlivet, alle har vært innom Stortinget. Hvor mange av disse har Frp stemt imot?

– Vi har tatt opp disse tingene i forhandlinger, og sagt at vi synes det er en rar prioritering at man lager så rause ordninger for kulturlivet sammenlignet med andre næringer.

– Hvor mange har dere stemt imot?

– Vi har stemt for dem. Vi har inngått totale forlik med ulike parti.

– Hvorfor har dere gjort det hvis dere mener det er et sugerør i statskassa?

– Det er fordi det viktigste for oss har vært å forbedre den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, sier Listhaug og legger til:

– Vi skal ikke denne gangen inngå noen forlik hvor vi setter oss ned med en total pakke. Nå stemmer vi for det vi er for, og mot det vi er mot.

Nå foreslår Frp å likestille kultursektoren med ordninger for andre i næringslivet. Men de står alene om forslaget i Stortinget.

Kulturminister Abid Raja (V). Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Kulturlivet vil forvitre

Raja gir Listhaug rett i at kultursektoren har fått høyere dekning enn andre sektorer.

– Og det har to årsaker. For det første har vi nasjonale mål for kulturpolitikken, de ble fremmet av regjeringen Frp den gang selv satt i. For det andre har kulturen egenverdi, som vi har vedtatt at vi skal ta vare på, hvor vi skal ta vare på den norske kulturarven, sier Raja.

Han sier kultur, idrett og frivillighet vil forvitre uten ordningene som er gjeldende i dag – selv Frp ikke vil endre ordningene for idrett og frivillighet.

– Da vil du si at noen deler av frivillighet skal få en annen ordning enn andre deler av frivilligheten. Vi i regjeringen har valgt en lik linje, du må huske at dette er statstøttereglement. Du kan ikke si at noen deler av frivilligheten er greit, mens andre deler ikke er greit, sier Raja.

Raja mener Listhaug angriper den norske kulturarven:

– Jeg hadde trodd at hun skulle stå sammen med meg og slå ring om den norske kulturarven, sier Raja.

Listhaug avviser at hun angriper norsk kulturarv.

– Dette her er rett og slett politiske floskler, for å være ærlig.